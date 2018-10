Halle-Gooik treft onder meer wereldster Ricardinho in Elite Round Champions League Redactie

12 oktober 2018

18u26 2

Halle-Gooik kent zijn tegenstanders in de Elite Round van de Champions League. Onze landskampioen futsal trekt naar Litouwen en kruist op 14 november de degens met Inter Movistar. Die Madrileense club staat op nummer één in de Europese ranking én heeft daarnaast wereldster Ricardinho in het team. Daags nadien treft Halle-Gooik het plaatselijke Vytis. En op 17 november nemen Gréllo en co het op tegen de Sloveense kampioen Dobovec. Enkel de winnaar plaatst zich voor de Final Four in maart.