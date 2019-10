Halle-Gooik stoot ondanks zware nederlaag door naar Elite Round van de Champions League EVL

11 oktober 2019

14u39 0 Futsal Halle-Gooik heeft zijn tweede wedstrijd in groep 2 van de Champions League futsal zwaar verloren. De Belgische kampioen ging in eigen zaal met 3-7 ten onder tegen het Oekraïense Kherson. Halle-Gooik heeft zijn ticket voor de Elite Round wel beet.

Door de 0-7-winst van Benfica tegen Araz eerder in de avond was Halle-Gooik voor aanvang van het duel tegen het Oekraïense Kherson al zeker van de kwalificatie voor de Elite Round. Die wordt in de derde week van november afgewerkt op een nog nader te bepalen locatie.

Halle-Gooik speelde een sterk openingskwartier. Teixeira dreigde tot twee keer toe. Ook Leo en Tomic kregen mooie kansen. De bezoekers manifesteerden zich als een bijzonder stevig blok. Het zorgde voor futsal van het allerhoogste niveau. Kort voor de rust rolde Roninho tot twee keer toe de thuisdefensie op. Eerst strafte hij een fout in de verdediging af, daarna rondde hij een fraaie collectieve aanval af.

Na de rust nam de thuisploeg risico’s. Halle-Gooik kreeg kansen, maar Kherson lukte de 0-3. Op vrije trap lukte Diogo de tegentreffer. De Pajotten drukten door, maar de tegenstander speelde beheerst en werkt knap af. Uiteindelijk werd het nog 3-7.