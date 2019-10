Halle-Gooik ontvangt vanaf vanavond Europese Futsaltop in Champions League EVL

09 oktober 2019

17u12 0 Zaalvoetbal Vandaag begint Halle-Gooik in eigen zaal De Bres aan de eerste ronde van de Champions League. De landskampioen werd ingedeeld in een moeilijke poule en ontvangt de Europese top, met Benfica en twee sterke oosterse teams. De drie beste ploegen kwalificeren zich voor de elite round in november.

Halle-Gooik

De Pajotse club kende een moeilijke voorbereiding. Vijf kernspelers vielen uit met zware blessures. Drievoudig Gouden Schoen Gabriel Grello speelde vorig weekend een eerste keer vijf minuten mee in Lier. Hij moet de strateeg zijn. Diogo bewees in dezelfde match met drie goals dat hij klaar is voor Europa. Het duel vanavond tegen Araz is een sleutelmatch. Als die gewonnen wordt, kan men morgen tegen Kherson rustiger spelen. Zaterdag wordt het dan een galamatch tegen Benfica.

Vandaag Araz

De ploeg uit Azerbeidzjan is de grote onbekende in de poule. Nooit eerder nam een Belgisch team het tegen hen op. Toch mag het niveau van Araz geenszins onderschat worden. Ze haalden twee keer de Final Four van de Champions League in de laatste vijf seizoenen. Ook met de nationale ploeg behaalde Azerbeidzjan al goede resultaten. Het team beschikt over veel ervaring en één Braziliaanse sterspeler (Murilo). Wellicht zal Araz het moeten hebben van de fysieke kwaliteiten.

Morgen Kherson

Ook Kherson is op het eerste gezicht geen bekende naam, maar schijnt bedriegt. Oekraïne is een Futsalland. In de voorbereiding nam Halle-Gooik het twee keer op tegen Sokil, een middenmoter in de eigen competitie. Eén keer werd er gewonnen, één keer verloren. Kherson is nog een maatje groter. Tactisch zal hun spelletje perfect zijn. De Oekraïners speelden de voorbije dagen een psychologisch spelletje. Als enige van de vier ploegen maakten ze hun selectie niet bekend.

Zaterdag Benfica

Net als in het veldvoetbal is Benfica ook in de zaal een Europese grootheid. De Portugezen wonnen in 2010 de Champions League. Met Robinho (ex-Charleroi) beschikken ze over een speler van wereldformaat. Hoewel hij al een rijpere dertiger is, blijft hij een leider op het veld. Benfica begon zwak aan het seizoen, maar heeft zich intussen al helemaal herpakt. Het team is geen onbekende voor Halle-Gooik. Ook vorig seizoen zaten beide ploegen in dezelfde poule. Benfica won met 3-5. (EVL)