Guilian Preud'homme zit zondag tussen twee vuren op Sclessin: "Twee clubs van mijn hart, maar ik zal toch voor Rouches supporteren"

06 oktober 2018

09u00 0 Voetbal Guilian Preud’homme (25) is een ­spraak­waterval. Van vliegtuigen over ­voetbal tot papa Michel – zijn vriend voor het leven, amour profond. Net zoals voor Standard én Club Brugge. Een ­gepassioneerde babbel.

"Dat is een A320 van EasyJet, op de ­Cargo staan twee 747’s en het ­vliegtuig met de blauwe staart is een A330. Ik ken ze allemaal."

Guilian Preud’homme glundert – de ­gelijkenissen met Michel zijn treffend. Copy-paste. Hartelijke glimlach, eenzelfde mimiek. Plaats van het interview: brasserie Belle & Belge op Brussels ­Airport, zijn werkgever. Met zicht op het tarmac. Het is donderdag in de late namiddag, een paar uur voor de wedstrijd van Standard ­tegen Akhisaspor. De zon schijnt, mensen stappen of lopen richting de security om op tijd hun vlucht te halen. Het opnamebandje start. "Ik zal hard genoeg praten." Opnieuw die lach.

