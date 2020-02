Guardiola hoeft Lionel Messi niet bij Man City: “Mijn wens is dat hij bij Barcelona blijft en daar zijn loopbaan beëindigt” Kristof Terreur

08 februari 2020

09u18 1 Voetbal Daar zijn ze weer: Lionel Messi (32) leeft in onmin met de clubdirectie en al meteen zijn er geruchten over een transfer naar Man City. In zijn contract, met weeksalaris van een miljoen euro, staat immers een clausule dat hij voor 2021 gratis zou kunnen vertrekken als hij dat zelf wil. “Het is mijn wens dat hij bij Barcelona blijft”, zegt City-coach Guardiola.

Manchester City zou Lionel Messi ‘gratis’ willen aanwerven als de kans zich voordoet, schrijven enkele Engelse kranten. De Gazzetta dello Sport voegt Man United, PSG en Juventus aan dat rijtje toe. Ongefundeerde transferpraatjes die er vlot in gaan. Pep Guardiola kwam vrijdag op zijn persconferentie met het verwachte antwoord: “Hij is een Barcelona-speler. Hij blijft daar. Ik denk dat hij er zijn loopbaan zal beëindigen. Dat is ook mijn wens: dat hij bij Barcelona blijft.”

Het is niet de eerste, niet de laatste keer dat hij dat moet zeggen. Hij meent het oprecht. Messi naar Manchester halen is altijd de natte droom geweest van de eigenaars van Man City, een consortium uit de Verenigde Arabische Emiraten. Ooit bracht de club per ongeluk een bod op hem uit (door spraakverwarring met zijn Thaise eigenaar), maar City heeft nadien nooit echt actief meer geprobeerd bij Barcelona.

Ook andere clubs weten waarvoor ze zullen staan. Messi, zo gaf voorzitter Josep Bartomeu onlangs toe, zou op eigen vraag na dit seizoen gratis mogen kunnen vertrekken als hij dat wil. Een bepaling die ook Andres Iniesta en Xavi destijds in hun contract hadden.

Commerciële boost

En dan hebben we het nog niet over de cijfertjes gehad, die straks enorm veel druk zullen zetten op de financiële balansen van clubs die hem eventueel willen aantrekken - de Financial Fair Playcontroleurs gluren mee. De commerciële boost zou enorm zijn, maar een transfer zal ook risico’s inhouden.

Een groot geheim is het niet. Het contract van Messi is al een tijdje in handen van een select clubje journalisten, met dank aan de hackers van Football Leaks. Een arbeidsovereenkomst van 14 bladzijden, opgesteld in het Catalaans, en een imagorechtencontract met de firma Leo Messi Management S.L. van 15 bladzijden met ook de handtekening van vader Jorge. De meest duizelingwekkende verbintenis die ooit in het voetbal werd ondertekend, in november 2017.

Na het halsoverkopvertrek van Neymar naar PSG vond de directie van Barcelona het het risico waard om zijn beste speler ooit zulke hallucinante sommen uit te betalen tot juni 2021. Tot 40% van zijn totale loonbalans - misschien ook het verschil tussen Barcelona met of zonder zijn bebaard genie. Het was een verdrievoudiging van zijn vorige salaris (zo’n 35 miljoen euro) en een zet die alle contracten die voor die datum in het topvoetbal zijn uitgeschreven ineens devalueert.

De gegarandeerde 104 miljoen euro per jaar van Messi is de nieuwe maatstaf in een miljardenbusiness. Een basisloon van 71.053.856 euro, inclusief portretrechten, een eenmalige tekenbonus van 63.500.000 euro en een loyauteitspremie, die als hij tot 2021 trouw blijft, 70 miljoen euro zal hebben opgebracht.

Geen prioriteit

Als Messi een treble wint - Primera División, Champions League, Copa del Rey - én opnieuw wordt verkozen tot de Beste Speler in de wereld, vangt hij zo’n 122.500.000 euro. Acht keer meer dan wat Kevin De Bruyne momenteel opstrijkt bij Manchester City - een van de topverdieners daar. Messi verdient een vijfde van de volledige omzet van de Engelse topclub.

Een financieel risico dat ze zich kunnen veroorloven, maar of ze het willen nemen? Eerder dan op Messi mikt Guardiola op serieuze versterking op vier posities - eerst en vooral achterin. Lionel Messi is op dit moment geen prioriteit. Pas als hij aangeeft dat hij echt weg wil bij Barcelona, zijn ze bij City bereid eens na te denken.