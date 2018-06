Guardiola gisteren in Tubeke, vandaag present in Drongen voor KDB Cup Redactie

02 juni 2018

Een van 's werelds beste voetbalcoaches is in het land. Niemand minder dan Pep Guardiola is in België om een bezoek te brengen aan de KDB Cup, een jeugdtoernooi in Drongen gesteund door Kevin De Bruyne. Zondag komt KDB zelf op bezoek, vandaag is het de beurt aan zijn coach.

Guardiola volgt in het bijzijn van De Bruynes vader en zus de wedstrijden van het jeugdelftal van Manchester City. Om half twaalf volgt een persmoment met de ex-coach van Barcelona en Bayern München. Gisteren was Guardiola ook al te gast op het trainingscomplex van de Rode Duivels in Tubeke, waar hij op de foto ging met videoanalist Moussa El Habchi.