Guardiola en Kompany achterna: Kevin De Bruyne begint op zijn 28ste aan trainerscursus Kristof Terreur

17 december 2019

03u00 4 Voetbal De trainersambitie brandt nog niet, maar Kevin De Bruyne (28) anticipeert. Hij gaat zich inschrijven voor de verkorte trainerscursus die de KBVB organiseert voor internationals. Wordt hij, na Vincent Kompany, de zoveelste evangelist van Pep?

Of hij een trainer ziet in Kevin De Bruyne? Pep Guardiola krijgt dinsdagmiddag mogelijk de vraag. Het antwoord laat zich raden: een bevestigende knik. Op een veld ziet de snelle denker openingen die anderen niet zien. Guardiola heeft hem specifieke inzichten bijgebracht, die hij kan vertalen naar zijn ploegmaats. Aan de zijlijn, wanneer er tactisch bijgestuurd wordt, hebben ze weinig woorden nodig. Hij denkt hetzelfde over voetbal als zijn coach. Expressief aanvallend voetbal, waarbij een elftal de tegenstander zachtjes wurgt met passing en pressing.

Of hij de filosofie van Guardiola, gestoeld op het evangelie van Johan Cruijff, ook uit zal dragen, zal binnen een jaar of acht moeten blijken, wanneer hij een punt zet achter zijn carrière. Alleen wil hij nu al niets aan het toeval overlaten, zo verklapte hij.

“We hebben onlangs in België een voorstel gekregen om ons trainersdiploma te behalen, UEFA A en UEFA B samen”, vertelt De Bruyne. “Dat is natuurlijk iets wat ik wil doen. Omdat je op een kortere periode twee brevetten tegelijk kunt behalen. Ik speel nog niet met het idee om trainer te worden. Daarvoor ben ik nog te jong. Maar als ik later in het voetbal wil blijven, is dit het minimum.”

De Bruyne is niet de eerste speler die het voelt kriebelen onder Guardiola. Zoals Cruijff zijn discipelen had, staat er ook een generatie trainers op die zich inspireert op zijn werk. Xabi Alonso zet zijn eerste stappen bij de U21 van Real Sociedad. En dichter bij huis heeft speler-manager-inspirator Vincent Kompany zijn visie op die van Guardiola gebaseerd.

De Bruyne kiest wel een ander pad dan zijn collega-Rode Duivel. “Vincent volgt zijn trainerscursus bij de Engelse en Welshe bond. Ik zal het via de KBVB doen. In november hebben ze ons de nieuwe formule uitgelegd. Ik denk dat de cursus in maart start, maar iedereen mag die op eigen tempo afwerken. Ik moet nog eens goed uitzoeken hoe en wanneer ik het wil doen.”

Als De Bruyne op afzondering trekt, heeft hij altijd zijn gepersonaliseerde koffer met Playstation bij, maar hij sluit niet uit dat hij de reis- en hoteltijden zal doden met een cursus. Zoals Kompany het hem voordeed met zijn businessstudies. Naast het voetbal spendeert De Bruyne zijn tijd het liefst met zijn twee zonen, Mason en Rome. Sowieso hebben profvoetballers over hun vrije tijd geen klagen - vrouw Michelle en de nanny zijn er ook nog.

Terwijl De Bruyne in de Engelse pers werd bedolven onder de complimenten, zag hij zelf eerder werkpunten. Een trainersantwoord volgde: “Wanneer je twee keer scoort en een assist geeft, steken ze je altijd hoger. Maar in de tweede helft was ik de eerste 20 minuten ook erg slordig. We weten dat de kloof met Liverpool groot is, maar we zitten nog in twee bekercompetities en de Champions League. Ons seizoen is verre van over.”

Benieuwd naar zijn plan voor Real.