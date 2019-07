Gouden Schoen Tessa Wullaert na recordkijkcijfers WK vrouwenvoetbal: “Aandacht is tof, maar op volgende EK moéten Red Flames er wel bij zijn”



Bart Fieremans

08 juli 2019

22u04 2 Voetbal Het afgelopen WK vrouwenvoetbal met de finale VS-Nederland (2-0) brak in vele landen kijkcijferrecords. “Vrouwenvoetbal zit in de lift”, constateert Tessa Wullaert, Gouden Schoen van de Red Flames die op een haar na het WK gemist hadden. “We moeten er wel bij zijn op de volgende grote toernooien, anders blijven we stilstaan.”

Liefst 5,5 miljoen Nederlanders keken zondag naar de WK-finale: voor onze noorderburen is dat een record voor de voetbalsters. En niet zo gek veel minder dan het record voor het Oranje-mannenteam dat dateert van het WK 2014. Toen zagen 9,1 miljoen Nederlanders naar de WK-halve finale tegen Argentinië. In de VS, dat het vrouwen-WK won, bereikte rechtenhouder FOX Sports naar schatting 19 miljoen kijkers voor de finale, een enorm getal omdat die niet in prime time plaatsvond. Bij de BBC zorgde de halve finale tussen de VS en Engeland dan weer voor een record met 11,7 miljoen kijkers. Volgens de wereldvoetbalbond FIFA zouden in totaal 1 miljard mensen naar het voorbije vrouwen-WK gekeken hebben.

Tessa Wullaert, met twee Gouden Schoenen en als speelster van Manchester City het bekendste gezicht van het Belgische vrouwenvoetbal, juicht die evolutie toe. Al doet het des te meer pijn dat België op het WK ontbrak, net de boot gemist in de barrages: “En als je dan weet dat Nederland via de barrages wel naar het WK ging en dan uiteindelijk de finale speelt… Voor mij voelde het toch als een steek in mijn hart aan om het WK niet mee te maken, terwijl ik veel van mijn Engelse ploeggenoten bezig zag. De laatste jaren is het vrouwenvoetbal zeker qua media-aandacht gegroeid, maar in landen die niet deelnemen blijft het toch stilstaan. Als speelster in Engeland merk ik zelf hoeveel aandacht en investeringen daar gebeuren, dat is nog niet te vergelijken met België.”

Sporza zond in België wel de wedstrijden van het voorbije vrouwen-WK uit. Wullaert: “Het is ook al megazot dat onze wedstijden twee jaar geleden op televisie kwamen. Die aandacht is tof, maar we moeten naar onszelf blijven kijken en moeten ons voor het volgende EK kwalificeren, anders hebben we een groot probleem.”

De populariteit van het vrouwen-WK maakt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het aantal landen wil uitbreiden. In Frankrijk namen 24 landen deel, over vier jaar zou hij graag 32 teams in het eindtoernooi hebben. “Daar zou ik heel blij om zijn”, aldus Wullaert: “We zaten er nu al dichtbij. In Europa is het sowieso moeilijker omdat het niveau hoger ligt. In juni wonnen we nog met 6-1 van Thailand, dat wel in Frankrijk aan het WK deelnam. Slechts een land in de kwartfinales van het WK was ook niet-Europees.”

Maar de VS verdedigde zijn WK-titel wel met succes: “De perceptie over vrouwenvoetbal is daar nog helemaal anders, het is er de vrouwensport nummer één. Wij moeten hier nog meer opboksen tegen de clichés en het mannenvoetbal. We moeten het doen met de middelen die we hebben.”

Aan de discussie over gelijke betaling ga ik zelfs niet beginnen, maar ik vind wel dat het verschil niet zo groot mag zijn Tessa Wullaert

Rapinoe

Het gezicht van de Amerikaanse vrouwenploeg op het afgelopen WK was Megan Rapinoe. Niet alleen omdat ze zich tot topschutter met zes goals en als beste speelster van het toernooi gekroond zag, maar ook door haar luide stem die ze als voorvechtster van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen laat horen. Het Amerikaanse vrouwenteam heeft zelfs een rechtszaak lopen tegen de Amerikaanse voetbalbond om de discriminatie aan te vechten en een betere betaling en trainingsomstandigheden af te dwingen. (Lees verder onder de foto)

“Dat juich ik alleen maar toe”, aldus Wullaert: “Ik ben iemand die ook in gelijke rechten geloof en durf tegen de stroom ingaan. Maar als wereldkampioen heeft de VS recht van spreken. Mochten wij nu zoiets met de Flames doen, zou de bond zeggen: ‘Doe eens normaal.’ De Amerikaanse mannenploeg stelt in het voetbal minder voor, bij ons zijn de Rode Duivels net supergoed. En wij speelden voorlopig nog geen WK. Aan de discussie over gelijke betaling ga ik zelfs niet beginnen, maar ik vind wel dat het verschil niet zo groot mag zijn.”