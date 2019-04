Gouden 11: Fernand Mertens twee keer in de prijzen Redactie

02 april 2019

08u00 0

Hoogdag voor Fernand Mertens, op deze 31ste speeldag van de Gouden 11. Niet alleen won Fernand de speeldagprijs -een LG Smart TV van 55 inch-, Fernand schreef tegelijkertijd ook de beste nieuwe ploeg in, en won daardoor ook een duoticket voor de Rode Duivels (wedstrijd tegen Schotland of Kazachstan). Opgelet: vanavond start speeldag 32 al. Schrijf nog snel uw nieuwe ploeg in! Veel succes!

LG Smart TV 55" Fernand Mertens

Microsoft Surface 3 Hubert De Moor

PilaFoot Smartball Koen Michiels

PilaFoot Smartball Karel Vueghs

Nestle Special T wesley van loo

Redskull sportoortjes Iggy Witdoek

Ice Watch Rik Ghillemyn

Jeroen Meus pakket Luc Vander Putten

Jeroen Meus pakket ivo dingenen

Jeroen Meus pakket Juliaan Keppens

Domo friteuse geert Frederick

Bodum peper- en zoutmolen Sandrine Mouminoux

Bodum peper- en zoutmolen Simon Vanwolleghem

Bodum peper- en zoutmolen Jean-Claude Holvoet

Gratis ploeg Gouden 11 Agnes Coussee

Gratis ploeg Gouden 11 Jose Lutgen

Gratis ploeg Gouden 11 nico clement

Gratis ploeg Gouden 11 Maurice Vertongen

Gratis ploeg Gouden 11 Ivan Verhaert

Gratis ploeg Gouden 11 JT Bonte