GOLDEN BOYS. Morgen aflevering 4 met Yasin Karaca: “Ik was van een ander niveau. Ik was dé man” Redactie

03 september 2020

19u21 0

Golden Boys Op basis van hun talent hoorden ze allemaal thuis bij de Rode Duivels. Voorbestemd tot grootse prestaties en een leven vol roem: Golden Boys... Maar het lot besliste er anders over. Vijf voormalige supertalenten brengen het meeslepende verhaal van hun gemiste glanscarrière. Van een mysterieuze ziekte, over psychologische problemen tot geldbeluste managers.

Morgen, aflevering 4: Yasin Karaca. Op zijn zeventiende zette hij bij zijn debuut voor de hoofdmacht het Astridpark in vuur en vlam. De ‘Maradona van Anderlecht’ was geborenL Een invalbeurt in de Champions League volgt. “Ik wil over veel dingen bescheiden zijn, maar niet over mijn talent als tiener. Ik was van een ander niveau – ik was dé man. Dat komt patserig over. Maar het is de waarheid en daarom doet het pijn dat ik het zelf niet kon tonen op het hoogste niveau.”

Waarom Karaca toch niet schitterde op het allerhoogste niveau, lees je vrijdag op HLN.be

De eerdere afleveringen van de Golden Boys:

