Exclusief voor abonnees GOLDEN BOYS. Ibrahim Maaroufi, van ‘kroonprins van Inter’ tot voetbalnomade: “Ik deed maar wat. Mooie auto’s en kleren, daar gaf ik mijn geld aan uit” Thomas Lissens

02 september 2020

07u07 0 Golden Boys “Ik vroeg zelf om verhuurd te worden. Maar eens je uitgeleend wordt, beland je in een vicieuze cirkel.” Ibrahim Maaroufi (31) trainde met Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo en Patrick Vieira. Maar zijn gouden toekomst bij Inter Milaan maakte plaats voor een reis rond de wereld. Hypergetalenteerd, maar met zijn hoofd tegen de muur gelopen. En tot overmaat van ramp dook zijn naam nog eens op in het dossier rond de aanslagen in Brussel. “Telkens wanneer ik naar het buitenland ga, word ik gecontroleerd.”

Dit verhaal is het tweede in onze reeks van Golden Boys. Op basis van hun talent hoorden ze allemaal thuis bij de Rode Duivels. Voorbestemd tot grootse prestaties en een leven vol roem... Maar het lot besliste er anders over. Vijf voormalige supertalenten brengen het meeslepende verslag van hun gemiste glanscarrière.



