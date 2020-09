Exclusief voor abonnees GOLDEN BOYS. Hoger ingeschat dan Seedorf, maar ziekte kelderde carrière Stanley Aborah: “Pas later beseft dat ik aan het oplichterssyndroom lijd” Hans Op de Beeck

01 september 2020

07u00 0 Golden Boys Zijn dalen waren diep, de krassen op de ziel zijn groot. Hij werd destijds hoger ingeschat dan Clarence Seedorf door Louis van Gaal. De visie op de dingen des levens door de Ghanese Belg Stanley Aborah (33). Over een carrière die er eigenlijk nooit één is geweest. Door toedoen van het zogenaamde oplichterssyndroom. “Het leek alsof ik mijn benen niet kon bewegen en mijn hersenen traag werkten.”

Dit verhaal is het eerste in onze reeks van Golden Boys. Op basis van hun talent hoorden ze allemaal thuis bij de Rode Duivels. Voorbestemd tot grootse prestaties en een leven vol roem... Maar het lot besliste er anders over. Vijf voormalige supertalenten brengen het meeslepende verslag van hun gemiste glanscarrière.



