Gino Gylain, ex-chef sport Het Laatste Nieuws, is overleden Redactie

21 juli 2018

16u18 3

Gino Gylain, gewezen chef sport van Het Laatste Nieuws, is deze namiddag overleden. Na zijn journalistieke carrière, die duurde tot midden de jaren '90, ging Gylain aan de slag binnen de voetbalwereld. Zo was hij clubmanager bij KV Kortrijk, Moeskroen, FC Brussels en AA Gent. Gylain bracht vorig jaar nog een boek uit: 'Confidenties van een sportjournalist-manager'. Daarin beschreef hij aan de hand van straffe anekdotes het reilen en zeilen binnen de sportwereld. Gino Gylain is 69 jaar geworden.

De redactie van Het Laatste Nieuws biedt de familie en vrienden van Gino haar medeleven aan.