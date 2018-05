Gesponsorde inhoud Gewezen topscheidsrechter: "Een arbiter die denkt aan de videoref, is bang of twijfelt" Valerie Hardie

08 mei 2018

20u00 0 Voetbal Op het congres van de AIPS, de Internationale Sportpersbond, in Brussel daagde een opvallende spreker op: Massimo Busacca, gewezen topref en sinds zijn 'pensioen' in 2011 hoofd van het FIFA-departement van de scheidsrechters. " Een ref moet de technologie vergeten wanneer hij het plein opstapt."

De 49-jarige Zwitser kwam over het systeem van de Video Assistant Referee praten - de welgekende VAR - die over een maand voor het eerst op een WK wordt ingezet. In België hoeft de VAR geen introductie meer, de videoref haalde tijdens de play-offs al geregeld de headlines met discutabele tussenkomsten.

