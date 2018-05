Gewezen Europacup 1-finalist Lajos Kü: "Mama, straks ga je je kleine zoontje in Wembley zien spelen" Bart Fieremans in Hongarije

08 mei 2018

21u30 2 Voetbal Club Brugge geniet in zijn titelstrijd onvermoede ruggensteun uit Hongarije. Lajos Kü (69) duimt als oudgediende voor blauw-zwart. Kü speelde slechts twee duels in de basis van Club, wél uitgerekend de Europacup 1-finale tegen Liverpool op 10 mei 1978. Bij het 40-jarige jubileum zochten we Kü op in Boedapest: «Mijn moeder dacht dat ik in de cel zat, maar ik speelde op Wembley.»

«Eens je Boedapest kent, is het mooier dan Parijs.» Zo zegt Georges Leekens – bij ons bezoek krijgen we de bondscoach van Hongarije even aan de lijn, waarbij hij met Kü bijpraat. Ze spreken af om naar de Hongaarse topper Videoton-Ferencvaros te kijken. Leekens noemt Kü een «supervriend, die hem veel hielp in Hongarije».

Maar Leekens en Kü stonden exact veertig jaar geleden dus ook samen in het mythische Wembley, als ploegmaats in de finale van EC 1. Club is de enige Belgische ploeg ooit die om de trofee in de hoogste Europabeker – de huidige Champions League – mocht strijden. Trainer toen was de legendarische Ernst Happel. Zijn surprise du chef in de finale: Kü aan de aftrap.

Het verhaal van Kü is erg straf. Ook in zijn thuisland is hij de enige nog levende Hongaar in een finale van EC 1 – Puskas is niet meer – en de nationale tv voert hem nu nog vaak op als expert. Niet dat Kü toen bij Club Brugge geen adelbrieven had. Hij was ex-Hongaars international en in de troosting van het EK 1972 had hij met Hongarije tegen België gescoord, maar als vluchteling moest hij bij zijn komst naar Club een jaar schorsing uitzitten. En die liep pas af kort voor de finale. Kü draaide eerst proef in de beker tegen Charleroi. Door een blessure van Paul Courant riskeerde Happel het: hij gooide Kü voor de leeuwen in de EC 1-finale.

