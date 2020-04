Gerets liet diepe indruk na als coach van Marseille: “Een van meest geliefde trainers in clubgeschiedenis” SVBM

01 april 2020

14u22

Bron: L'Equipe 0 Voetbal Deze week pakt de Franse sportkrant L’Equipe uit met een reeks van coaches die het meest hun stempel drukten op Olympique de Marseille. Ook Eric Gerets passeert de revue. In Zuid-Frankrijk kijken ze nog steeds met een goed gevoel terug op de periode onder leiding van De Leeuw.

Onze landgenoot stond van september 2007 tot mei 2009 aan het roer aan de Côte d’Azur. Gerets won geen prijzen met Marseille, maar pakte in zijn tweede en laatste seizoen ei zo na de Franse landstitel. Na een spannende strijd bleek Bordeaux net een tikkeltje sterker. Volgens L’Equipe is Gerets “een van de meest geliefde trainers uit de clubgeschiedenis, door zijn naturel, charisma en mensenkennis”.

Na de gemiste landstitel sloeg de coach een contractverlenging in de Provence af om aan de slag te gaan in Saudi-Arabië. Gerets koos voor Al-Hilal, maar het vertrek viel hem zwaar, vertelde hij later. “Emotioneel was het erg moeilijk. Ik heb veel mensen gezien met tranen in de ogen. Misschien heb ik Raymond Goethals niet kunnen doen vergeten, maar ik durf wel te zeggen dat ik dezelfde impact heb nagelaten.”

Bij de fans van Marseille alleszins wel. Een lid van een supportersbeweging heeft in de Franse sportkrant niets dan lof. “Met Gerets was ik meer betrokken dan tijdens het kampioenenseizoen onder Deschamps. Het is goed wanneer je voelt dat een coach vastberaden is zoals hij. Gerets was de stille kracht die niet opschepte en de volledige steun van de ploeg genoot. Hij kon mensen raken en had humor.”

Man van zijn woord

Ook een voormalig bestuurslid heeft enkel goede herinneringen aan de passage van Gerets. “Het huwelijk ging snel: het klikte meteen met de club, met de spelers, met de supporters. Hij is om vele redenen symbolisch geworden, het meest door zijn kwaliteiten. Hij had een sterke persoonlijkheid, was heel uitgesproken en rechtvaardig, achteraf was hij steeds hoffelijk en vriendelijk... Het was een man van zijn woord, die altijd voor consensus koos.”

Het respect was wederzijds. Gerets heeft Marseille in zijn hart gesloten. Na zijn vertrek bij OM werd hij meermaals gelinkt aan Paris Saint-Germain, zeker omdat Gerets in Qatar een ploeg coachte van dezelfde eigenaar. De 86-voudige international zou naar eigen zeggen nooit coach kunnen worden van PSG, uit respect voor Marseille.