Gerecht valt binnen bij Patrick De Koster, manager van De Bruyne wordt verhoord

27 augustus 2020

27 augustus 2020

19u36 94 Voetbal Het gerecht is vandaag binnengevallen bij Patrick De Koster, de makelaar van Kevin De Bruyne. Het zou gaan om invallen in zijn kantoren in Knokke, Brussel en Senegal. Het onderzoek zou niets te maken hebben met Operatie Propere Handen. Volgens VTM Nieuws is De Koster opgepakt en wordt hij verhoord.



Het onderzoek is in handen van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise (64), die eerder ook al onder meer de verrichtingen van Standard-voorzitter Bruno Venanzi en makelaars Pini Zahavi en Christophe Henrotay tegen het licht hield. Ook het onderzoek naar de verkoop van Anderlecht verliep onder zijn leiding. Claise, die ook wel de ‘Sheriff’ wordt genoemd, staat bekend als een idealist die een hekel heeft aan alles wat met fraude, witwaspraktijken en corruptie te maken heeft. Volgens VTM Nieuws is De Koster opgepakt en wordt hij verhoord.

Patrick De Koster is zaakvoerder van J&S International Football Management. Naast Kevin De Bruyne heeft hij ook nog onder meer Arnaud Bodart (Standard), Roman Bezus (AA Gent), Jean Butez en Manuel Benson (beiden Antwerp) en Geoffry Hairemans (KV Mechelen) in zijn portefeuille. Het is niet gezegd dat er gefoefeld is met spelerstransfers, wel is het een louter financieel onderzoek.

Bekijk hier een interview met Patrick De Koster dat we vorige maand afnamen:



