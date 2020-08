Gerecht valt binnen bij Patrick De Koster, manager van De Bruyne bracht nacht in de cel door TTV/BJM

28 augustus 2020

06u25 94 Voetbal Het federaal parket voert onderzoek naar Patrick De Koster (55), makelaar van Rode Duivel Kevin De Bruyne (29). De zaakwaarnemer moest de nacht in de cel doorbrengen, in afwachting van zijn voorleiding voor de onderzoeksrechter vandaag. De Koster wordt ondervraagd over feiten uit de periode 2013-2014.



Het gerecht is gisteren binnengevallen in de kantoren van Patrick De Koster, zaakvoerder van J&S International Football Management. De vestigingen in Brussel, Knokke en Senegal werden vakkundig uitgekamd - De Koster zelf wordt vandaag voorgeleid bij onderzoeksrechter Michel Claise. Het onderzoek heeft niets te maken met Operatie Propere Handen, zo bevestigde het parket. Namens dat federaal parket deed Claise eerder onderzoek naar Standard-voorzitter Bruno Venanzi en makelaars Pini Zahavi en Christophe Henrotay in het kader van witwaspraktijken en fraude. De onderzoeksrechter is in België een grote naam in de strijd tegen financiële misdrijven. Waarom De Koster het mikpunt is van een onderzoek, was gisteravond nog niet duidelijk. Wel bevestigden de advocaten van de makelaar dat er vragen gesteld worden over feiten uit 2013-2014, waarbij De Koster “in alle transparantie meewerkt”.

“Niet onlogisch”

Verder klonkt het: “Als er zulke maatregelen genomen worden - meerdere huiszoekingen - is het ook niet onlogisch dat hij een nacht in hechtenis blijft en er morgen (vandaag, red.) om extra uitleg wordt gevraagd.” Volgens onze informatie is het niet uitgesloten dat er eerstdaags nog meer huiszoekingen volgen - het dossier werd opgestart in 2019, maar staat nog in de kinderschoenen.

De Koster heeft samen met zijn medewerkers, onder wie Luc Devroe, tientallen spelers uit de Belgische competitie in zijn portefeuille. Onder hen Standard-doelman Bodart, Antwerp-spelers Butez en Benson en Club Brugge-talent De Cuyper. Veel meer maakte De Koster naam en faam als manager van Kevin De Bruyne. Opvallend: De Koster is ook stichtend lid van de makelaarsvereniging die kort na Operatie Propere Handen in het leven werd geroepen ter opschoning van de makelaarswereld en waartoe ook Henrotay behoort

Bekijk hier een interview met Patrick De Koster dat we vorige maand afnamen:



