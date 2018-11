Gepikeerde Neymar bijt van zich af na onthulling Football Leaks: “Bende slecht geïnformeerde idioten” MH

10 november 2018

15u25 0 Voetbal Neymar (26) bijt van zich af. De Braziliaanse superster reageerde op de Fake news”, repliceert de balvirtuoos van PSG gepikeerd via Instagram. Neymar (26) bijt van zich af. De Braziliaanse superster reageerde op de nieuwe reeks onthullingen waar Football Leaks mee op de proppen kwam. Volgens het klokkenluidersplatform strijkt Neymar maandelijks 375.000 euro op voor het groeten van de fans. “”, repliceert de balvirtuoos van PSG gepikeerd via Instagram.

Zijn salaris, zijn belastingen, zijn prime d’éthique, ... Neymar vormt dezer dagen meer dan hem lief is voorpaginanieuws - op een extrasportieve manier. Zijn ergernis verbergen doet hij niet. “Het is routine geworden”, voegt de PSG-aanvaller toe aan een Instagramverhaal van ploegmakker en landgenoot Thiago Silva. “Een schande”, zo zegt die laatste. (lees verder onder de foto)

“Bende slecht geïnformeerde idioten”

Daar bleef het niet bij. Op een Instagrampost van het Braziliaanse medium ‘Globo Esporte’ reageerde Neymar het volgende: “Ik weet niet wat het ergste is: de bron of degenen die erop reageren. “Bende slecht geïnformeerde idioten. Ik ben moe van deze kwaadwillige pers. “Bedankt, God, voor elke liter geduld die je me geeft.”

