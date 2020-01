Gekker wordt het niet: ex-speler W.-Beveren wordt op enkele minuten tijd bij twee clubs voorgesteld TLB

10 januari 2020

12u36 2 Voetbal Wie denkt dat hij alles gezien heeft in het voetbal, komt ooit wel eens bedrogen uit. Een ex-speler van Waasland-Beveren, Rafidine Abdullah (25), is immers de hoofdrolspeler in een gek transferverhaal. De Comorees werd op enkele minuten tijd immers voorgesteld bij zowel een Zwitserse tweedeklasser als een Spaanse derdeklasser.

‘t Was iets minder dan een jaar geleden een kort berichtje in onze Transfer Talk. “Waasland-Beveren ontbindt het contract van Rafidine Abdullah”. De middenvelder uit de Comoren had geen potten kunnen breken op de Freethiel en hij moest dus op zoek naar een nieuwe broodheer. Écht vlot liep dat niet. Abdullah zat bijna een jaar zonder club, maar deze week kwam er dan toch een oplossing uit de bus. Of beter gezegd: twee oplossingen.

Abdullah werd immers door twee verschillende clubs aangekondigd als nieuwe speler. En dat op... veertien minuten tijd. De Zwitserse tweedeklasser Lausanne Ouchy postte gisteren om 11u36 een foto op Twitter van een lachende Abdullah. “Met plezier kondigen we de komst van middenvelder Rafidine Abdullah aan”, luidt het bijschrift. “Hij zal onze kleuren verdedigen tot de zomer van 2021. Welkom, Rafidine!”

🔁 Annonce - Mercato:



Le FC Stade Lausanne Ouchy a le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Rafidine Abdullah, né le 15 janvier 1994 à Marseille, milieu de terrain Comorien !



Il représentera nos couleurs jusqu’en été 2021. Bienvenue Rafidine ! 🔴⚪#AllezSLO #FCSLO pic.twitter.com/b5CPlkuoBn FC Stade Lausanne Ouchy(@ FCSLO1) link

Maar helemaal vreemd werd het dus om 11u50. Het Spaanse Hércules gaf op dat moment aan dat Abdullah bij hen zou meetrainen. “De club heeft ook een optie om Abdullah definitief in te lijven”, schrijft de club bij een foto waarop Abdullah te zien in een trainingsoutfit van de Spaanse derdeklasser. Maar volgens Spaanse media zal Lausanne Ouchy uiteindelijk toch de volgende ploeg van Abdallah worden.

Geen van beide ploegen heeft voorlopig gereageerd en beide tweets staan nog gewoon online. Wat er precies verkeerd is gelopen, is daarom nog niet duidelijk. Waarschijnlijk hebben Abdullah en zijn management op meerdere paarden gewed, met bovenstaande klucht als gevolg. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

ℹ El centrocampista Rafidine Abdullah (Marsella, 15/01/1994) se incorpora hoy a los entrenamientos del #HérculesCF. El club tiene una opción para quedarse con sus servicios.



Abdullah ha militado en el Olimpique de Marsella, Lorient, Cádiz y Waasland-Beveren #MachoHércules pic.twitter.com/yx7uaZsx4z Hércules CF Oficial(@ cfhercules) link