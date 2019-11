Gekibbel aan de stip: ook Benteke, Mirallas en Neymar speelden ooit hoofdrol in penaltysoap YP

07 november 2019

15u13 0 Voetbal Het was hét beeld van de wedstrijd gisteren tussen PSG en Club: Diagne dwingt een penalty af, waarna hij na gekibbel met aanvoerder Vanaken uiteindelijk zelf schiet en mist. Uiteraard is het niet de eerste keer dat we zo'n dingen te zien krijgen op de (inter)nationale voetbalvelden. Enkele recente voorbeelden:

Lior Refaelov vs. Dieumerci Mbokani (Antwerp)

We moeten nog niet eens naar het buitenland voor de meest recente precedent. We schrijven zondag 6 oktober, toen het er bovenarms op zat tussen Antwerp-spelers Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. De twee bikkelden tegen Standard (2-2) om een strafschop. Refaelov hield het been stijf en trapte de bal -in grote tegenstelling tot Diagne- ook binnen. Mbokani kon dat amper verkroppen. “We hoeven geen beste vrienden te zijn”, klonk het achteraf bij Refaelov. Maar zoals gezegd: de penalty ging er tenminste wel in...

Kevin Mirallas vs. Leighton Baines (Everton)

Intussen speelt ook Kevin Mirallas bij Antwerp en ook hij maakte zich in het verleden al een keertje schuldig aan dergelijk tafereel. In januari 2015 kreeg Everton, zijn toenmalige club, kort voor de rust een penalty in het competitieduel tegen West Bromwich Albion (0-0). Iedereen bij de ‘Toffees’ keek naar Leighton Baines, want de flankverdediger had in zijn laatste 16 pogingen vanop de stip liefst 15 keer raak getroffen. Maar dat was dus zonder onze landgenoot gerekend: hij nam de penalty, en schoot naast. ‘t Was meteen zijn laatste wapenfeit, want van toenmalig Everton-coach Roberto Martínez mocht Mirallas na de pauze in de kleedkamers blijven. “Wegens lichte hinder van een blessure”, klonk het achteraf bij onze huidige bondscoach...

Christian Benteke vs. Luka Milivojevic (Crystal Palace)

Nog een Rode Duivel die al een keertje een negatieve hoofdrol speelde in zo’n penaltysof is Christian Benteke. Toen Crystal Palace in december 2017 in minuut 93 een strafschop kreeg, maakte specialist Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) zich op om te gaan aanleggen vanop de stip. Maar daar stak Benteke dus een stokje voor. Hij schoot de bal zwak binnen het bereik van de doelman, waardoor zijn team kostbaar puntenverlies leed tegen Bournemouth.

Aboubakar Kamara vs. Aleksandar Mitrovic (Fulham)

Een iets ‘alternatievere’ penaltysoap bij Fulham, vorig jaar, met Aboubakar Kamara en Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) in de hoofdrol. In de wedstrijd tegen Huddersfield eiste Kamara de bal op in plaats van vaste strafschopnemer Mitrovic, maar hij faalde. Uiteindelijk zou een late goal van de Serviër wel volstaan voor de overwinning, maar de zaak kreeg nog een vervelend staartje. Een paar weken later, tijdens een yogasessie nota bene, moesten ploegmaats de twee uit elkaar toen die elkaar net niet in elkaar aan het slaan waren.

Edison Cavani vs. Neymar (PSG)

Ons overzicht eindigen we waar we begonnen waren. ‘t Was namelijk niet de eerste keer dat ze in het Parc des Princes een gelijkaardige penaltyrel te zien kregen. In 2017 wouden Neymar Jr. en Edison Cavani in het duel tegen Olympique Lyon namelijk alletwee scoren vanaf negen meter en uiteindelijk was het de laatste die het getouwtrek won. Maar de Uruguayaan faalde. In de nasleep zou PSG de Uruguayaan één miljoen euro hebben aangeboden, opdat hij de strafschoppen zou laten aan zijn Braziliaanse collega-aanvaller.