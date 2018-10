Geen WK voor Red Flames: België drijft Zwitserland tot het uiterste maar blijft steken op 1-1-draw Manu Henry en Glenn Van Snick

09 oktober 2018

20u51 11 Voetbal De droom van de Red Flames om voor het eerst op een WK te pronken, zit erop. In Zwitserland geraakten onze nationale voetbaldames niet verder dan een 1-1-gelijkspel. De heenmatch in Leuven was op een 2-2-draw geëindigd. Eruit via goals op verplaatsing dus, een flinke domper voor de meisjes van Serneels.

“Als coach kan ik steeds meer uitproberen.” Ives Serneels had een plannetje klaar om de 2-2-draw uit de heenmatch in een Belgisch voordeel te laten uitdraaien. Vanmechelen ruimde plaats voor Coutereels, Philtjens mocht zich in de Tisson Arena een rijtje hoger uitleven. Meer ervaring, meer power.

In een evenwicht begin tekende Cayman voor het eerste kansje. Haar lage schuiver miste alle kracht. Het sein voor de Flames om gestaag maar zeker het heft in handen te nemen, maar na 22 minuten werd de Belgische klus nóg wat lastiger. Evrard – wat speelde zij vrijdag goed in Leuven – kwam onoordeelkundig uit, Reuteler profiteerde met een schot in één tijd hoog in het dak van het doel. 1-0. De reactie van onze nationale voetbaldames bleef uit, Bachmann had op het halfuur zelfs de dubbele voorsprong aan de voet. Oog in oog met Evrard was haar schotje te flauw.

Tactisch bijsturen, dan maar. Nog voor de rust. Serneels haalde Deloose naar de kant, de kwieke Vanmechelen moest voor meer aanvallende impulsen zorgen. Cayman – toch wel de topschutster van deze campagne – werd plots rechtsachter. Voor rust leverde dat niets meer op – de Zwitserse kaas vertoonde achteraan geen gaten en het ontbrak de Flames nu eenmaal aan kwaliteit om een voldragen kans in elkaar te knutselen.

Zwitserland trok in de tweede helft een muur op, de Flames beten hun tanden stuk op de dubbele gordel. Missipo te slordig, Cayman worstelde met zichzelf en Wullaert kreeg geen centimeter ruimte. Prima voor Zwitserland, Bachmann schoot een metertje over de Belgische kooi.

De tijd tikte ongenadig hard weg in het nadeel van de Flames, Cayman koos twintig minuten voor tijd al voor een alles-of-nietspoging. Ver over het doel van Thalmann. Bachmann liet even later na een gemiste controle het na om de doodsteek uit te delen waarna plots de vlam tóch in de pan sloeg. Vanmechelen zwiepte voor doel, De Caigny werd moederziel alleen gelaten en bracht de spanning met een rake knik uit het niets terug in de wedstrijd. Nog tien minuten stond er dan op de klok. Werkelijk alles was nog mogelijk.

Maar een slotoffensief kregen de Flames helaas niet in elkaar geknutseld. Verder dan een verdwaalde voorzet kwamen onze dames niet meer. De Red Flames zien een dubbele confrontatie met Nederland door de neus geboord. Geen heerlijk burenduel dus om uit te maken wie het laatste ticket voor het WK 2019 in Frankrijk bemachtigd. Wel: Zwitserland versus Oranje.