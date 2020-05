Geen verbod op fans in Liverpool - Atlético Madrid “leidde tot 41 rechtstreekse coronadoden” ODBS

24 mei 2020

16u45

Bron: The Times 0 Voetbal Dat het achteraf bekeken onverantwoord was om de Champions League-wedstrijden Dat het achteraf bekeken onverantwoord was om de Champions League-wedstrijden Atalanta - Valencia in Milaan en Liverpool - Atlético met publiek af te werken, is nu ook officieel bewezen. Een analyse van de Engelse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) wijst uit dat die laatste match voor 41 rechtstreekse coronadoden heeft gezorgd, schrijft ‘The Times’.

Liverpool - Atlético (2-3) was de laatste grote wedstrijd die in een vol stadion gespeeld werd vooraleer de lockdown werd aangekondigd en er een al dan niet voorlopig einde kwam aan de vaderlandse competities door de coronapandemie. 25 tot 35 dagen later heeft die wedstrijd gezorgd voor 41 doden rechtstreeks gerelateerd aan corona, zo toont een studie van Edge Health, dat behoort tot de NHS en gespecialiseerd is in data-analyse. De wedstrijd van 11 maart werd gespeeld op Anfield voor 52.000 supporters, waarvan 3.000 Atlético-fans. Volgens de universiteit van Oxford waren er op dat moment in Spanje al 640.000 besmettingen en 100.000 in Engeland. In Spanje waren op het moment van die wedstrijd de bedrijven, scholen en restaurants al dicht.

De Madrileense burgemeester Jose Luis Martinez-Almedia zei vorige maand al dat het “een fout” was om de wedstrijd nog te spelen. “Het sloeg echt nergens op dat 3.000 Atlético-fans toen zijn afgereisd. Achteraf bekeken is het natuurlijk makkelijk om dat te zeggen, maar ik denk dat er op dat moment zelf ook meer voorzichtigheid had moeten zijn.” De Britse regering verdedigde haar beslissing om Liverpool - Atlético en het Cheltenham Festival, een in Engeland vermaarde paardenrace, te laten doorgaan ondanks dat ze tien dagen later de regels rond social distancing introduceerde.

Het Cheltenham Festival ontving in het tweede weekend van maart 250.000 mensen en leidde volgens hetzelfde rapport van Edge Health tot 37 doden specifiek gerelateerd aan Covid-19. Organisatoren verdedigen de beslissing om de twee events te laten doorgaan, door te stellen dat ze extra maatregelen rond bijvoorbeeld handhygiëne hadden genomen en beroepen zich op de richtlijnen van de regering en de wetenschapsexperten. Voor hen konden sportevenementen toen nog plaatsvinden.

Degryse en Mulder over Liverpool - Atlético (2-3):



