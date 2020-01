Geen transfer voor Trebel naar Al-Shabab door knieoperatie MJR

22 januari 2020

03u00 0

Geen transfer voor Trebel naar Al-Shabab wegens knieoperatie

De kans dat Adrien Trebel (28) opnieuw een ingreep aan de knie moet ondergaan, is reëel. De middenvelder heeft last van losge­komen kraakbeen en wellicht moet het gewricht worden gekuist. ­Gisteren onderging hij een scan. Mogelijk wordt vandaag beslist of hij onder het mes moet. De nieuwe blessure is een lelijke streep door de rekening van Anderlecht, dat Trebel graag te gelde wil ­maken. Paars-wit was zo goed als rond met Al-Shabab, maar door de blessure is die overgang van de baan. Nadat het ook al ­vorige ­zomer niet lukte, is dit de tweede transferperiode dat ­Anderlecht Trebel zonder succes ergens probeert te slijten. De Fransman heeft nog een contract tot 2023 in het Lotto Park. (MJR)