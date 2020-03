Geen stunt voor Rooney tegen ex-club Manchester United: winteraanwinst Ighalo is de held in de FA Cup DMM

05 maart 2020

22u46

Bron: Belga 1 FA Cup Manchester United heeft zich met gemak geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Op bezoek bij tweedeklasser Derby ging een B-elftal van Ole Gunnar Solskjaer met 0-3 winnen.

🚀 | Twee geweldige vrije trappen van Rooney, twee geweldige saves van Romero! 👏 pic.twitter.com/jkSnH13lPW Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Manchester United moest voor een plek in de kwartfinales van de FA Cup voorbij zijn topschutter aller tijden zien te geraken. Wayne Rooney, met 253 doelpunten in 13 seizoenen een legende van The Red Devils, verdedigt in zijn nadagen het shirt van Derby County. Bij de Engelse tweedeklasser doet de tot middenvelder omgevormde spits ook ervaring op als assistent-trainer onder de Nederlandse hoofdtrainer Phillip Cocu.

De 34-jarige Rooney liet zich meteen gelden op vrijschop. Gelegenheidsdoelman Romero moest zich strekken om de 1-0 van het scorebord te houden. Derby was lange tijd de evenknie van ManU, maar slikte na een halfuur wel de tegengoal. Luke Shaw nam een afvallende bal meteen op de slof en verschalkte doelman Roos met een botsend schoot. Nog voor de rust verdubbelde winteraanwinst Odion Ighalo met wat geluk de voorsprong.

Not Shaw who's claiming this one 🤷‍♂️#UndertheLights #DERMUN pic.twitter.com/bXA9NbCfDR The Emirates FA Cup(@ EmiratesFACup) link

Derby keerde met hernieuwde energie terug uit de kleedkamers. Aanvaller Waghorn kopte centimeters naast. Het antwoord van Shaw mocht er zijn, maar de linksback besloot te zwak om aanspraak te maken op een tweede doelpunt. Mata schoot hard op de vuisten van keeper Roos. Het was uiteindelijk Ighalo die met zijn tweede van de avond de partij besliste. In twee tijden knalde de nieuwe spits de 0-3 binnen. Manchester United neemt het in de kwartfinales op in en tegen Norwich City, dat Tottenham uit de FA Cup knikkerde na strafschoppen.

IGHALO at the double 🔥#UndertheLights #DERMUN pic.twitter.com/2N4jpDZv9a The Emirates FA Cup(@ EmiratesFACup) link