Geen perfect afscheid: Tessa Wullaert grijpt naast Champions League-trofee na knotsgekke verlengingen tegen Lyon GVS

24 mei 2018

20u33

Bron: Eigen berichtgeving 11 Voetbal "Het ultieme doel", noemde Tessa Wullaert het. De Red Flame mocht aan de rust invallen maar was geen perfect afscheid gegund. Wolfsburg ging in de Champions League-finale met 1-4 onderuit tegen de Franse topclub Lyon. Alle goals vielen in de spectaculaire verlengingen.

In het aardig volgelopen Valeri Lobanovskystadion stond een heuse topaffiche op het programma. De Fransen kaapten in zeven jaar tijd al vier keer de Champions League-trofee weg terwijl Wolfsburg met de titel en beker dit seizoen ongenaakbaar is in eigen land. Dat onze oosterburen nog een eitje te pellen hadden met hun opponent zorgde voor extra peper en zout, twee jaar geleden was uitgerekend Lyon na strafschoppen immers de grote boeman.

Die klus moest in eerste instantie geklaard worden zonder Tessa Wullaert. De Red Flame zat na haar transferaankondiging de laatste weken veelvuldig op de bank, zo ook nu. Van in de dug-out zag ze een bijzonder gesloten eerste helft. Lyon-vedette Hegerberg trapte in de beginfase ietwat knullig op een collega terwijl Pajor aan de overzijde een voetje te kort kwam op een lage voorzet. Een vluchtschot van Bronze en een zwakke knik van alweer Hegerberg - daar moesten de fans zich in de eerste helft aan opwarmen. Het balbezit was overduidelijk voor de Zuid-Fransen, maar de slordigheden tierden aan beide kanten welig.

Invalster Wullaert

Dus mocht Wullaert na rust het niveau met een ruk de hoogte in jagen. Onze landgenote kreeg zo nog 45 minuten om zich in een van haar laatste matchen de geschiedenisboeken in te trappen. Gedreven was ze absoluut, maar veel veranderde dat niet aan het spelbeeld: het was langs beide zijden zoeken, zoeken en nog eens zoeken om een schaarse mogelijkheid in elkaar te knutselen. Popp knikte haar kopbal mijlenver over, enkele tellen later klemde Wolfsburg-sluitstuk Schult makkelijk en kopte ook de sterke Bathy een metertje over.

Twintig minuten voor tijd toch even opwinding. Henry leek over de doellijn te knikken, maar scheidsrechter Adamkova zag er geen goal in. Een dubbeltje op z'n kant bleek uit de herhaling, de 0-1 kon hier zomaar. Vijf minuten voor tijd had Le Sommer de winnende treffer aan de voeten, maar Schult redde. Geen goals in de reguliere speeltijd, bloedstollende verlengingen, dus.

Suspense

En in tegenstelling tot de eerste 90 minuten hadden de verlenging wél suspense te bieden. Volgt u even mee. Na nog geen twee minuten mocht Harder vrij oprukken en leverde na het betere kapwerk een niet zo hard (what's in a name) schotje af. Tot ieders verbazing hobbelde het leer zowaar binnen: 1-0. Drie minuutjes later moesten de Duitsers met tien verder na een tweede gele kaart voor Popp - haar tackle was inderdaad een halve aanslag, waarna Lyon de situatie helemaal omboog. Henry met een heerlijke knal in de kruising en Le Sommer toverden prompt een treurige blik op het gelaat van Wullaert. En dat in amper twee minuten tijd.

De treffer van Hegerberg en de uiteindelijke 1-4 van Abily strooiden nog wat meer zout in de wonde. Lyon pakt de vijfde Beker met de Grote Oren, Wullaert neemt afscheid met de Duitse titel en beker. Het ultieme doel was haar dus niet gegund, op naar Engeland.