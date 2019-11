Geen al te slimme zet van Bale, Welshman laat zich fotograferen met opmerkelijke vlag: “Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.” DMM

20 november 2019

07u56 0 Voetbal Heeft Gareth Bale zich nu écht onmogelijk gemaakt bij Real Madrid? De sterspeler van Wales vierde gisteren de EK-kwalificatie met zijn land na een overwinning tegen Hongarije. In het feestgedruis liet hij zich opmerken met een opvallende vlag.

“Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.” Neen, het was wellicht niet Bales eigen idee om zich achter de opmerkelijke vlag te scharen. De aangepaste drapeau van Wales dook tijdens de match tegen Hongarije (2-0-winst) op in de tribunes van het Millennium Stadium in Cardiff.

Toen de spelers hun kwalificatie voor het EK vierden moet het stuk textiel vanuit de tribunes op het veld zijn beland. Enkele spelers pikten de vlag op en gingen er prompt mee aan de haal in hun viering. De lol was helemaal compleet toen ze Bale zowaar achter de vlag konden krijgen.

Moet je natuurlijk niet doen als je al onder vuur ligt bij je ploeg. In die zin was dit geen al te beste zet. Bale wil al geruime tijd vertrekken bij Real Madrid, maar een miljoenentransfer naar China sprong af deze zomer. Bovendien kreeg de Welshman ook bakken kritiek over zich heen toen hij zich al golfend liet fotograferen tijdens een wedstrijd van Real Madrid waarvoor hij niet geselecteerd was.