Geen akkoord met Inter en blessure die blijft aanslepen: Lukaku past ook voor vierde oefenmatch



Kristof Terreur in Engeland

24 juli 2019

11u10 1 Voetbal Zijn achterstand groeit. Romelu Lukaku past ook voor de vierde oefenmatch met Manchester United. Zijn club begint maakt zich stilaan zorgen. Zijn transfer naar Italië zit nog steeds niet in de pijplijn. Bij Man United, dat donderdag een bod van 60 miljoen naast zich neerlegde, manen ze Inter aan tot haast. Nog een goeie week krijgen ze om minstens 85 miljoen te storten.

Toeval was het niet. Of wat had u gedacht? Een uur voor de aftrap van Manchester United-Inter, zaterdagmiddag in Singapore, lekte uit dat de Engelse club een bod van 60 miljoen euro op Lukaku (26) verticaal had geklasseerd. Bij United wisten ze donderdag niet of ze moesten lachen of huilen. Bij CEO Ed Woodward was bovenstaand bod binnengelopen. Te betalen in meerdere schijven, gespreid over meerdere jaren.

Inter, zo viel te horen binnen United, had zich de moeite beter bespaard. De vernedering ook. In een meeting in Londen, tien dagen geleden, had United duidelijk laten verstaan wat ze van de Italianen wensten, zonder een exacte prijs te vermelden. Uit de off-the-recordbriefings hadden ze ook iets kunnen leren. Dat plots alle Engelse kranten en televisiezenders de boodschap verspreidden dat United tot 100 miljoen euro verlangde voor ‘Big Rom’ deed blijkbaar toch geen lichtjes branden.

De Mancunians willen minstens 85 miljoen euro voor Lukaku, te nemen of te laten. De prijs die ze twee jaar geleden aan Everton betaalden. De openlijke liefdesverklaring van Intercoach Antonio Conte vrijdag op de persconferentie veranderde niks aan dat standpunt. Impasse. In contacten de voorbije dagen maande CEO Woodward zijn collega van Inter aan om haast te maken.

Twee weken voor het eind van de Engelse transferperiode heeft United geen zin in een eindeloze soap. Ook omdat ze, indien Lukaku vertrekt, graag nog een vervanger willen aantrekken. Een operatie die United niet in zeven haasten wil afhandelen.

Kwaaltjes

Ook de houding en de kwetsuren van Lukaku zorgt stilaan voor irritatie. Drie weken voor de start van de competitie heeft hij amper met de groep getraind. Hij is de enige speler op de loonlijst die op tournee nog geen seconde heeft gespeeld - drie kansen op drie keer 45 minuten zag hij aan zich voorbijgaan. Ook vrijdag tegen Tottenham komt hij niet in actie, het sluitstuk van de zomertournee.

Lukaku sukkelt met een kleine kwaaltje aan de enkel en traint nog altijd op zijn eentje met een kinesist. Zorgwekkend. De timing roept stilaan vragen op. Lichaam en hoofd zijn elders, maar hij lijdt niet aan transferitis. “Ernstig is zijn kwetsuur niet”, zegt coach Ole Gunnar Solskjaer. “Anders hadden wij hem allang naar huis gestuurd. Hij traint met de kinesisten.”

In gesprekken met Solskjaer heeft de spits duidelijk gemaakt dat hij geen tweede keus wil zijn achter Marcus Rashford en liever naar Inter wil. Zijn enthousiasme is wat weg. Frustratie over de kwaaltjes en de transfer die uitblijft. Na drie weken is het nog altijd wachten op prijzende posts over United op sociale media. Ook zijn ploegmaats zien bij momenten een andere Rom.

De teruggetrokken speler, tobbend over zijn toekomst. Lukaku bewandelt momenteel een eenzame weg, maar zonder risico’s is dat niet. Hij duwt zichzelf in het isolement, maar wat als zijn transfer straks niet doorgaat en Inter vergeefs blijft bieden op een speler die ze zich eigenlijk financieel niet kunnen veroorloven?

Solskjaer: “Het is nooit leuk dat een speler belangrijk conditionele trainingen mist, maar ook het bouwwerk van de automatismen met zijn ploegmaats. Hij zal die achterstand later op moeten halen. Zijn blessure is niet ernstig. Anders hadden we hem al lang naar huis gestuurd.”

Zaterdag in Singapore had Lukaku een hartelijke babbel met Inter-coach Conte en socializede hij met staf en spelers. In de catacomben werd hij zelfs gespot met een shirt van Inter onder de arm. Meer dan een souvenir aan een voorlopig vergeefse zomerflirt is dat voorlopig niet. In zijn eentje wandelt hij verder. Een droom achterna waar ze bij zijn werkgever niet echt in geloven.

Inter is nu aan zet.