Gecontroleerd uit de bocht: Red Flames leven zich na de lockdown uit op slipcursus MXG/KDW

03 juli 2020

15u41

Bron: Belga 0 Red Flames De nationale voetbalvrouwen, de Red Flames, hebben vrijdagochtend een teambuildingsactiviteit gedaan. In Rotselaar namen ze deel aan een rijvaardigheidstest.



“Voor ze teruggaan naar hun club, is deze teambuildingsactiviteit een leuke afsluiter van een speciale periode”, zo zegt Ives Serneels, de coach van de nationale vrouwenvoetbalploeg. “Gisteren/donderdag konden we dan eindelijk voor de eerste keer een wedstrijdje spelen op training en dat deed deugd voor de speelsters, maar je zag dat het lang geleden was. Dat is ook normaal. Vier maanden geen wedstrijden, dat is uiteraard conditioneel zichtbaar.”

Ik heb vroeger veel ongelukken gehad. Daarom dat ik in Wolfsburg en Engeland dicht bij de club ben gaan wonen. Tessa Wullaert

De volgende officiële wedstrijden voor de Flames zijn er in september. Dan speelt België tegen Roemenië en Zwitserland kwalificatiematchen voor het EK in 2022. Hoe de gezondheidssituatie dan gaat zijn weten we niet, maar twee dagen voor de match zullen de speelsters getest worden. Bondscoach Serneels zat daarover samen met zijn medische staf. “We gaan flexibel moeten zijn en onze selectie zo dicht bij een match misschien nog moeten aanpassen in het geval van een besmetting.”

Precisie

Drie rijvaardigheidstesten hebben de voetbalvrouwen afgelegd bij BMW, partner van de Red Flames, in Rotselaar: remmen en ontwijken, slippen en simracen (virtueel racen). Er werden geen brokken gemaakt. Dat heeft Tessa Wullaert in het verleden wel gedaan, geeft ze met enige schroom toe: “Ik heb vroeger veel ongelukken gehad. Ik reed ook superveel met de auto, naar Standard. Ook heb ik eens een wagen ‘perte totale’ gereden. Daarom dat ik in Wolfsburg en Engeland dicht bij de club ben gaan wonen. Dan ging het beter”, lacht Wullaert.

Rijvaardigheidsinstructeur Irwin Pillaert vindt dat de Red Flames goede autobestuurders zijn. “Je ziet dat zij gewoon zijn om te luisteren naar een coach. Die meisjes hier doen onmiddellijk wat er gevraagd wordt. Vooral mannen gaan het eerst vijf keer op hun eigen manier proberen en de zesde keer denken ze dan dat het toch een goed idee zou zijn om eens te luisteren naar mijn richtlijnen. Vrouwen doen de oefening ‘remmen en uitwijken’ sowieso steeds beter. Ze zijn preciezer. Mannen hebben te veel last van hun testosteron.”

