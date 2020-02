Futsalkraker loopt uit de hand: spits jent ex-ploeg, waarna poppen aan het dansen gaan YP

29 februari 2020

12u44 0 Zaalvoetbal De zaalvoetbaltopper tussen FP Halle-Gooik en FT Charleroi is gisteravond uit de hand gelopen. De bezoekers wonnen met 4-5, waarna doelpuntenmaker Ibrahim Adnane het nodig vond om tegen zijn ex-ploeg de boel nog wat te gaan opfokken. Met de nodige commotie tot gevolg.

Futsal Project Halle-Gooik won de laatste jaren zowat alles wat er te winnen valt op het hoogste niveau in het zaalvoetbal, maar dit seizoen loopt het toch een stuk stroever. De Pajotters werden al uitgeschakeld in de beker door aartsrivaal FT Antwerp en ook in de competitie loopt het niet zoals ze het daar in Halle gewoon zijn. Dat leidde al tot een trainerswissel: gewezen topspits Fernandao moest plaats ruimen voor Luca Cragnaz, die werd weggekaapt bij de nationale ploeg. Er is zeker beterschap merkbaar, maar de topper van gisteren tegen Charleroi ging dus nipt verloren. Daardoor lijkt de vogel gaan vliegen: Charleroi heeft 48 punten, Halle-Gooik deelt de tweede plaats met Antwerp. Niet geheel onbelangrijk, want hoe hoger je eindigt in de reguliere competitie, hoe groter het voordeel in de play-offs om het kampioenschap.

En waar het op het veld bij wijlen een hoogstaande topper was (zie ook in de videosamenvatting hierboven), ontaardde de boel helemaal na affluiten. Enkele dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen zorgden al voor de nodige wrevel, maar na afloop was het vooral Ibrahim Adnane die het vuur aan de lont stak. Zowel hij als Omar Rahou (2x) en Mohamed Dahbi (allen internationals trouwens) scoorden tegen hun ex-ploeg, maar dus vooral Adnane ging op affluiten zijn gewezen ploegmaats en fans serieus treiteren, met daarbij ook enkele obscene gebaren richting publiek. Er ontstond geduw en getrek en in het tumult kreeg... Halle-Gooik-spits Dragan Tomic rood. Nog frappant: de thuisploeg kreeg in totaal vijf gele en twee rode kaarten, terwijl de bezoekers er vanaf kwamen met... één geel karton.

Scheidsrechters Gert Deckers en assistenten Vincent Keersmaekers en Dimitri De Wolf kenden dus een heel erg lastige avond en ook in de catacomben zouden de potjes nog serieus zijn overgekookt. Zo zou een van de refs volgens onze bronnen zelf betrokken geweest zijn bij een handgemeen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...