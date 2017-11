Futsalkampioen Halle-Gooik haalt Spaanse spits met duizelingwekkend palmares: "Vergelijk het met Neymar die naar Anderlecht zou komen" Yari Pinnewaert

Voetbal FP Halle-Gooik moet aan de leiding in de hoogste klasse van het zaalvoetbal nog Gelko Hasselt en Futsal Topsport Antwerp naast zich dulden, maar in de strijd om een nieuwe landstitel hebben de hyperambitieuze Pajotters nu keihard toegeslagen op de transfermarkt.

Vanmiddag werd op een persconferentie de komst van Fernando Maciel Gonçalves ofwel 'Fernandao' aangekondigd, een Spaanse spits met Braziliaanse roots die tussen 2007 en 2014 het mooie weer maakte bij FC Barcelona. En zijn palmares is niet min: twee keer won hij in Catalonië de UEFA Futsal Cup, hij werd drie keer kampioen en won ook drie keer de Spaanse beker. Hij werd ook een keer topscorer en een keer verkozen tot beste pivot in de LNFS, de belangrijkste professionele futsalcompetitie van Spanje en de beste futsalcompetitie van de wereld.



Met de nationale ploeg werd hij in 2008 Europees kampioen en op de wereldkampioenschappen van 2008 en 2012 wist hij met zijn land telkens zilver te pakken. De 102-voudig Spaans international (70 goals) ondertekende bij Halle-Gooik een contract voor anderhalf jaar.

"Vergelijk het een beetje met Neymar die naar Anderlecht zou komen", klopt manager Lieven Baert zich fier op de borst. "Fernandao komt naar hier voor het project. Hij wil deze club mee helpen groot maken", klinkt het.

