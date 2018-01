FT buitenland: Unicum in Engeland - Van Hanegem heeft prostaatkanker Redactie

Iheanacho schrijft geschiedenis

Gisteravond werd er geschiedenis geschreven over Het Kanaal. Voor het eerst werd er in Engeland een doelpunt goedgekeurd dankzij de tussenkomst van de videoref nadat de scheidsrechters op het veld de treffer onterecht afkeurden.

In de replay tussen Leicester City en Fleetwood in FA Cup had Kelechi Iheanacho de thuisploeg voor de pauze op voorsprong geknald, maar een tweede treffer leek hem in eerste instantie niet gegund. Na een heerlijk balletje van Mahrez liet hij de netten wel trillen, maar de lijnrechter stak zijn vlag omhoog. Geen buitenspel, oordeelde de videoref even later, waardoor de dubbele voorsprong toch op het scorebord stond. Een unicum, het was de eerste keer dat een videoscheidsrechter zijn collega's op het veld terechtwees. 2-0 was meteen de eindstand.

Het systeem met de Video Assistant Referee (VAR) werd deze maand pas voor het eerst getest in de FA Cup-wedstrijd tussen Brighton en Crystal Palace en het League Cup-duel tussen Chelsea en Arsenal. De replay tussen Leicester en Fleetwood was de derde partij met VAR.

Kapitein van rode lantaarn krijgt dopingschorsing van een jaar

De kapitein van Benevento, de laatste in de Serie A, is voor een jaar geschorst door het Italiaanse antidopingagenschap (NADO). Dat raakte dinsdagavond bekend. De 30-jarige Fabio Lucioni testte op 10 september na de thuiswedstrijd tegen Torino positief op clostebol, een anabole steroïde. Zijn advocaat zei meteen na de uitspraak dat Lucioni in beroep gaat.

De verdediger verklaarde dat hij de dopingregels onbewust had gebroken. Hij vermoedde dat de verboden stof zat in een genezende spray, die hij toegediend kreeg door de clubdokter. Die clubarts, Walter Giorgione, kreeg een straf van vier jaar opgelegd.

Benevento kende een desastreus begin van het seizoen in de Serie A. Het verloor haar eerste veertien wedstrijden, een Europees record. Intussen heeft het team uit Campanië zeven punten na twintig duels.

NAC Breda moet het twee duels zonder geschorste coach Vreven doen

NAC Breda moet het de komende twee wedstrijden in de Eredivisie doen zonder trainer Stijn Vreven. Onze landgenoot is door de commissie van beroep van de KNVB veroordeeld tot drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Vreven mist daardoor het uitduel met PEC Zwolle van aanstaande zaterdag en de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo een week later.

Vreven wordt gestraft voor zijn gedrag in de ontmoeting met FC Twente (1-2) op 12 december. De Limburger wond zich tijdens het duel al op en uitte na afloop zijn woede over enkele arbitrale beslissingen bij scheidsrechter Siemen Mulder.

De straf die door de commissie van beroep is uitgesproken staat gelijk aan het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal en de uitspraak van de tuchtcommissie. Vreven was in beroep gegaan tegen de strafeis en deed dinsdagavond in Zeist zijn verhaal. De straf blijft echter staan.

Prostaatkanker Van Hanegem

De Nederlandse oud-voetballer Willem van Hanegem heeft prostaatkanker. Hij begint volgende week aan een serie van 35 bestralingen in zeven weken, zo vertelt hij in het Nederlandse dagblad AD. Volgens Van Hanegem en zijn artsen is de kans op genezing groot. De oud-voetballer vertelt in de krant hoe bij een jaarlijkse check verhoogde bloedwaarden werden geconstateerd en bij nader onderzoek kanker werd aangetroffen.

Hoewel hij sinds de diagnose korter zegt te slapen, blijft Van Hanegem ontspannen. "Ik sta natuurlijk niet te juichen nu ik 35 keer bestraald moet worden", legde hij uit. "Maar de dokter heeft gezegd dat de kans bijna 100 procent is dat het goed komt. Dus waarom zou ik dan bij de pakken neer gaan zitten?" Omdat de oud-speler van onder meer Feyenoord al door verschillende personen werd benaderd, had hij besloten één keer zijn verhaal te doen

Salarispost Barcelona: 372 miljoen euro

Barcelona was in het financiële boekjaar 2016 liefst 372 miljoen euro kwijt aan spelerssalarissen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de UEFA over de financiële huishouding in het Europese clubvoetbal. De spelerssalarissen lieten over de hele linie een stijging zien van 8,6 procent. Dat percentage lag net onder de toename van de omzet van de circa 700 clubs, die in totaal 18,5 miljard euro bedroeg, tegen 16,9 miljard in 2015. In 1996 bedroeg dat bedrag nog maar 2,8 miljard.

De Engelse clubs betaalden de hoogste bedragen aan de voetballers, met een gemiddelde salarispost van 153,9 miljoen euro per club. Dat was meer dan het dubbele van het bedrag dat de Duitse clubs, als nummers twee, aan de spelers overmaakten. Gemiddeld waren alle clubs in Europa 62 procent van de netto kosten kwijt aan de spelerssalarissen.

Tijdens de transferperiode in de zomer van 2017 gaven de clubs volgens de UEFA bijna 5,6 miljard euro uit, inclusief zes transfers uit de huidige top twintig van betaalde afkoopsommen. Manchester United had met een bedrag van 689 miljoen euro in 2016 de hoogste omzet van alle Europese voetbalclubs.