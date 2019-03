FT buitenland. Dendoncker knikkert United uit FA Cup, City zonder Belgen wint in extremis van tweedeklasser Redactie

16 maart 2019

22u55 0

Dendoncker kegelt met Wolverhampton Manchester United uit FA Cup

De Wolverhampton Wanderers hebben met 2-1 van Manchester United gewonnen in de kwartfinales van de Engelse FA Cup. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd voor de Wolves, Romelu Lukaku ontbrak geblesseerd bij Man United.

Op een eerste doelpunt was het lang wachten, maar uiteindelijk bracht Raul Jimenez (70.) de thuisploeg middenin de eerste helft op voorsprong. Terwijl het United van Ole Gunnar Solskjaer naar een antwoord zocht, werd het in snelheid gepakt. Diogo Jota maakte er zes minuten na de openingstreffer 2-0 van, weg was de hoop van de Red Devils op een dertiende FA Cup. Marcus Rashford (90+5.) kon diep in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer maken, maar die kwam veel te laat.

Eerder plaatsten Watford en Manchester City zich al voor de halve finales. De resterende affiche in de kwartfinales is Millwall-Brighton.

Manchester City maakt 2-0-achterstand goed bij tweedeklasser Swansea

Manchester City heeft met 2-3 bij Swansea gewonnen in de kwartfinales van de Engelse FA Cup. De thuisploeg kwam in de eerste helft 2-0 voor, maar in de laatste 21 minuten wisten de Citizens nog drie keer te scoren. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany maakten geen deel uit van de selectie van Pep Guardiola.

Matt Grimes (20.) en Bersant Celina (29.) brachten Swansea op een dubbele voorsprong. Op de aansluitingstreffer van City was het wachten tot in de 69ste minuut, toen Bernardo Silva scoorde op aangeven van Sergio Agüero. In de nasleep van een strafschop van diezelfde Agüero maakte Swansea-doelman Kristoffer Nordfeldt (78.) een owngoal, en één minuut voor tijd schonk Agüero Manchester City dan toch de zege door ook zelf te scoren.

Eerder plaatste Watford zich al voor de halve finales. De resterende affiches in de kwartfinales zijn Wolverhampton-Manchester United en Millwall-Brighton.

COMEBACK | Sergio Agüero, wie anders? ⚽



2️⃣-3️⃣ #SWAMCI 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/yPUxmc03c2 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Assistgever Tielemans en Leicester winnen in extremis bij Burnley

Leicester City, dat nochtans al na vier minuten met tien viel na de uitsluiting van Harry Maguire, heeft na een laat doelpunt met 1-2 gewonnen bij Burnley op de 31ste speeldag van de Engelse Premier League. Youri Tielemans werkte de hele wedstrijd af voor Leicester, bij Burnley ontbrak Steven Defour nog altijd met een kuitblessure.

De eerste twee doelpunten vielen binnen een periode van vijf minuten in de eerste helft. James Maddison (33.) bracht de bezoekers op voorsprong, Dwight McNeil (38.) maakte al snel weer gelijk. Met een goeie voorzet vanop rechts bediende Tielemans helemaal in het slot Wes Morgan (90.) voor de winnende 1-2. leicester blijft dankzij de overwinning tiende, Burnley is zeventiende.

Huddersfield, waar beide Belgische spitsen Isaac Mbenza en Laurent Depoitre geblesseerd ontbraken, verloor met 4-3 bij West Ham. Huddersfield blijft allerlaatste en kan bijna niet meer aan degradatie ontsnappen.

Doelpunt Benito Raman levert Düsseldorf geen punt op tegen Wolfsburg

Wolfsburg heeft op de 26ste speeldag van de Duitse Bundesliga met 5-2 van Düsseldorf gewonnen. Benito Raman scoorde voor de bezoekers, waar ook Dodi Lukebakio in de basis startte. Koen Casteels stond onder de lat bij Wolfsburg.

Vooraleer Raman aan de beurt kwam, was er al vijf keer gescoord in Wolfsburg. Kaan Ayhan (30.) had Düsseldorf op voorsprong gebracht, Admir Mehmedi (34.), Robin Knoche (57.) en Wout Weghorst (54, 59.) draaiden de situatie helemaal om en brachten de thuisploeg 4-1 voor. Toen Raman (65.) vervolgens een bal van Stoger uit de lucht wist te plukken, kon hij er 4-2 van maken. Met zijn derde doelpunt maakte Weghorst (88.) er daarna nog 5-2 van. Lukebakio was tevoren al naar de kant gehaald bij Düsseldorf. Wolfsburg blijft na de overwinning zevende, één plaatsje te laag voor Europees voetbal. Düsseldorf is twaalfde.

Doelpunt Batshuayi helpt Crystal Palace niet aan halve finale FA Cup

Een doelpunt van Michy Batshuayi volstond niet voor Crystal Palace om zich te plaatsen voor de halve finales van de FA Cup. De Eagles verloren met 2-1 bij Watford, dat zich als eerste bij de laatste vier van het Engelse bekertoernooi schaart.

Na de openingstreffer van Capoue moest Crystal Palace tot op het uur wachten voor de gelijkmaker. Batshuayi profiteerde van slecht uitverdedigen bij de Hornets en schoof de bal keurig voorbij Gomes, 1-1. Watford, met Christian Kabasele negentig minuten op de bank, trok de overwinning in de slotfase toch nog naar zich toe. Gray plaatste de thuisploeg met een knappe volley voor de halve finales. Christian Benteke mocht zes minuten voor tijd nog invallen bij de bezoekers, maar dat bracht geen zoden meer aan de dijk.

Later staan nog twee kwartfinales in de FA Cup op het programma. Tweedeklasser Swansea City ontvangt Manchester City, zonder Vincent Kompany en Kevin De Bruyne (beiden geblesseerd). Manchester United trekt, zonder de eveneens geblesseerde Romelu Lukaku, naar het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker. Zondag werken tweedeklasser Millwall en Brighton de laatste kwartfinale af.

Dennis Praet helpt Sampdoria met doelpunt aan zege bij Sassuolo

Sampdoria heeft op de 28ste speeldag van de Italiaanse Serie A met 3-5 gewonnen bij Sassuolo. Dennis Praet, die de hele wedstrijd rechts op het middenveld afwerkte, maakte in de 46ste minuut de 1-4 tijdens een doelpuntrijke namiddag.

Gregoire Defrel en Fabio Quagliarella brachten Sampdoria 0-2 voor, in de drie minuten die daarop volgden werd er aan beide kanten gescoord: eerst Jeremie Boga voor Sassuolo, nadien Karol Linetty voor de bezoekers. Net na de pauze was het de beurt aan Praet, die een voorzet van Murru in één tijd binnenduwde aan de tweede paal. Alfred Duncan bracht de thuisploeg weer iets dichterbij, Manolo Gabbiadini breidde weer uit tot 2-5. Het laatste woord was voor Khouma Babacar, die de schade voor Sassuolo in de blessuretijd tot 3-5 beperkte.

In het klassement behouden beide ploegen hun plaats. Sampdoria is negende met 42 punten, Sassuolo twaalfde met 32 punten.

Thibaud Verlinden maakt debuut in Championship

Thibaud Verlinden maakt vandaag zijn debuut bij Stoke City in de Engelse Championship. De zoon van ex-keeper Dany Verlinden staat bij ‘The Potters’ in de basis tegen Reading. Verlinden junior heeft lang op zijn debuut bij het eerste elftal van Stoke moeten wachten. Blessures gooiden lange tijd roet in het eten voor de 19-jarige middenvelder. Stoke doet het na de degradatie uit de Premier League vorig seizoen niet bijster goed in de Engelse tweede klasse. De ploeg staat met 46 punten op een ontgoochelende 17de plaats. Een overwinning bij Reading moet er voor Verlinden en co wel inzitten. Zij staan pas 20ste op 24 ploegen met 36 punten uit 37 wedstrijden.

👊 After a great season for the Under-23s, it's a first league start for @ThibaudVerlinde.@etebo_karo and Sam Vokes both return from injury.#SCFC 🔴⚪ | @SkyBetChamp pic.twitter.com/5K90y2qVPJ Stoke City FC(@ stokecity) link

The only Belgian left in the Championship is in line to make his league debut today: Thibaud Verlinden, son of Club Brugge’s legendary goalkeeper Dany. #scfc pic.twitter.com/RWeWy6Uil1 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

China stelt zich kandidaat voor Asian Cup van 2023, op termijn WK in China?

China heeft zichzelf officieel aangemeld als kandidaat-organisator van de Asian Cup voetbal in 2023. Het land lijkt de organisatie van de Asian Cup te zien als een mogelijke voorbode voor het, op termijn, organiseren van de Wereldbeker voetbal.

China organiseerde het Aziatisch landenkampioenschap eerder al eens in 2004. Als motivatie voor de nieuwe kandidatuur gaven de Chinezen aan “het voetbal verder te willen laten ontwikkelen en populariseren in eigen land”. Chinees president Xi Jinping liet in het verleden al weten graag ooit eens een WK te organiseren. China krijgt voor de organisatie concurrentie van Indonesië, Thailand en Zuid-Korea.

De voorbije Asian Cup, in januari in de Verenigde Arabische Emiraten, werd gewonnen door Qatar, organisator van het WK voetbal in 2022. China ging er uit in de kwartfinales.