FT buitenland. Definitief: Thierry Henry wordt géén trainer van Bordeaux - Bolt: "Heb moeite met ritme in voetbal"

28 augustus 2018

10u45 0 Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Thierry Henry geen trainer van Bordeaux

De kogel is definitief door de kerk: Thierry Henry wordt géén trainer van Bordeaux. Tegenover het Franse persbureau AFP bevestigde de voorzitter van de Girondins dat de gesprekken op een sisser zijn uitgedraaid. "Ja, wij kunnen bevestigen dat de onderhandelingen zijn beëindigd", aldus Stéphane Martin. Volgens l'Equipe haakte de voormalige topspits af na een gesprek zondag in Londen met vertegenwoordigers van General American Capital Partners (GACP), het bedrijf dat Bordeaux binnenkort in principe overneemt.

Bordeaux zoekt een opvolger voor de Uruguayaan Gustavo Poyet, die opzij werd geschoven na felle kritiek op het bestuur. Met interim Eric Bedouet op de bank speelde het vorige week 0-0 gelijk in Gent in de heenwedstrijd van de barrages in de Europa League. Donderdag volgt de return in Bordeaux.

De 41-jarige Henry maakt sinds de zomer van 2016 deel uit van de technische staf van de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de duels tegen Schotland (7/9) en IJsland (11/9). Mogelijk volgt dan meer duidelijkheid over het lot van Henry. Martinez moet ook een vervanger aanduiden voor T2 Graeme Jones, die assistent-coach werd bij West Bromwich Albion.

Usain Bolt: "Heb moeite om mij aan te passen aan ritme"

Usain Bolt timmert bij het Australische Central Coast Mariners aan een carrière als voetballer. Maar de snelste man uit de geschiedenis geeft toe dat hij moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan het ritme van het profvoetbal. De 32-jarige Jamaicaan was het als sprinter gewend om op de piste korte intense inspanningen te leveren. In het voetbal gelden voor spelers andere vereisten.

"Het moeilijkste vind ik dat je constant moet stoppen en weer vertrekken. Ik ben het niet gewend om snelheid te winnen, dan weer te vertragen om vervolgens weer te versnellen", vertelde Bolt na een training. "Maar alles is een kwestie van oefenen en gewoonte kweken. Ik heb tijd en blijf hard werken."

Bolt sloot zich eerder deze maand aan bij de Mariners, waar hij voor onbepaalde tijd op proef is. Vrijdag komt de achtvoudige olympische kampioen mogelijk een eerste keer officieel in actie tijdens een oefenduel tegen een amateurclub. "Ik neem aan dat hij enkele minuten zal meespelen", aldus coach Mike Mulvey, die ook weet dat de fans uitkijken naar Bolts debuut. Bovendien zal de wedstrijd rechtstreeks worden uitgezonden via betaal-tv. "Ik zal zeker wat nerveus zijn", blikte Bolt vooruit. "Het gaat niet meer om een wedstrijd voor het goede doel. Ik verwacht foutjes te maken, maar ik ga alles geven en hoop trots te kunnen zijn op mezelf."