FT buitenland. China kandidaat voor Asian Cup 2023 - Thibaud Verlinden maakt mogelijk zijn debuut bij Stoke City Redactie

16 maart 2019

12u50 0

Thibaud Verlinden maakt debuut in Championship

Thibaud Verlinden maakt vandaag mogelijks zijn debuut bij Stoke City in de Engelse Championship. De zoon van ex-keeper Dany Verlinden staat bij ‘The Potters’ wellicht in de basis tegen Reading. Verlinden junior heeft lang op zijn debuut bij het eerste elftal van Stoke moeten wachten. Blessures gooiden lange tijd roet in het eten voor de 19-jarige middenvelder. Stoke doet het na de degradatie uit de Premier League vorig seizoen niet bijster goed in de Engelse tweede klasse. De ploeg staat met 46 punten op een ontgoochelende 17de plaats. Een overwinning bij Reading moet er voor Verlinden en co wel inzitten. Zij staan pas 20ste op 24 ploegen met 36 punten uit 37 wedstrijden.

The only Belgian left in the Championship is in line to make his league debut today: Thibaud Verlinden, son of Club Brugge’s legendary goalkeeper Dany. #scfc pic.twitter.com/RWeWy6Uil1 Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

China stelt zich kandidaat voor Asian Cup van 2023, op termijn WK in China?

China heeft zichzelf officieel aangemeld als kandidaat-organisator van de Asian Cup voetbal in 2023. Het land lijkt de organisatie van de Asian Cup te zien als een mogelijke voorbode voor het, op termijn, organiseren van de Wereldbeker voetbal.

China organiseerde het Aziatisch landenkampioenschap eerder al eens in 2004. Als motivatie voor de nieuwe kandidatuur gaven de Chinezen aan “het voetbal verder te willen laten ontwikkelen en populariseren in eigen land”. Chinees president Xi Jinping liet in het verleden al weten graag ooit eens een WK te organiseren. China krijgt voor de organisatie concurrentie van Indonesië, Thailand en Zuid-Korea.

De voorbije Asian Cup, in januari in de Verenigde Arabische Emiraten, werd gewonnen door Qatar, organisator van het WK voetbal in 2022. China ging er uit in de kwartfinales.