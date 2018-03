FT buitenland: Barcelona en Gremio vinden akkoord over transfer Arthur - Arsenal weet weer wat winnen is - rentree in mineur voor Praet TS

Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Praet maakt rentrée in mineur bij Sampdoria, Lazio pakt punt

Dennis Praet heeft vandaag op de 28e speeldag in de Italiaanse Serie A zijn rentree gemaakt bij Sampdoria. De middenvelder viel in de 4-1 nederlaag op het veld van staartploeg Crotone op het uur in.

Sampdoria begon slecht aan de wedstrijd en stond na doelpunten van Trotta (6. en 37.) en Stoian (23.) 3-0 in het krijt aan de rust. Na de invalbeurt van Praet scoorde Zapata (70.) de eerredder. Silvestre (85.) maakte na een misverstand met zijn doelman de malaise compleet en legde in eigen doel de 4-1 eindstand vast. Praet liep op 24 januari in de wedstrijd tegen AS Roma (1-1) een hamstringblessure op. Die hield de ex-speler van Anderlecht anderhalve maand aan de kant. Sampdoria bezet de zevende plaats. Crotone laat dankzij de driepunter de degradatiezone achter.

Lazio geraakte in Sardinië niet voorbij Cagliari (2-2). De Romeinen redden in de slotseconden nog een punt dankzij een geniale ingeving van Ciro Immobile, die het leer met de hak over de Cagliari-doelman stifte. Jordan Lukaku startte voor Lazio en werd in de 64e minuut vervangen door oude bekende Milinkovic-Savic (ex-Genk). In de stand is Lazio vierde, Cagliari staat tien plaatsen lager.

Timothy Castagne ging met Atalanta winnen op het veld van Bologna. De Roon (83.) tekende voor het enige doelpunt. Castagne maakte de match vol bij Atalanta, dat achtste is. Bologna staat op plek 12.

Dries Mertens en Napoli komen vanavond (20u45) nog in actie. De Napolitanen moeten de topper tegen Inter in San Siro winnen om opnieuw de leiding over te nemen van Juventus.

Barça haalt Arthur

Barcelona en de Braziliaanse topclub Gremio zijn tot een akkoord gekomen over de optie tot aankoop van de Braziliaanse belofte Arthur. Dat heeft Barça zondag bekendgemaakt.

Met de overeenkomst over de 21-jarige Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, kortweg 'Arthur', zou zo'n dertig miljoen euro gemoeid zijn. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 39 miljoen. Barcelona kan de optie wel pas ten vroegste activeren in juli, als de transfermarkt weer opengaat.

Technisch directeur Roberto Fernandez raakte in november vorig jaar gecharmeerd door de technisch begaafde Braziliaan. In de finale van de Copa Libertadores domineerde Arthur op het middenveld en bezorgde hij Gremio zo de eindzege van het Zuid-Amerikaanse toernooi. Arthur doorliep de nationale jeugdelftallen maar wacht nog op zijn debuut in de 'Seleção'.

Arsenal kan nog eens winnen na drie nederlagen op rij

Arsenal heeft voor het eerst sinds begin februari een wedstrijd in de Premier League gewonnen. De Londenaars versloegen voor eigen publiek Watford met 3-0 en blijven zo zesde in de rangschikking. Bij Watford stond Christian Kabasele nog steeds aan de kant met een dijblessure.

De Duitse verdediger Shkodran Mustafi kopte Arsenal al in de 8e minuut op voorsprong. Pierre-Emerick Aubameyang verdubbelde na een uur spelen de voorsprong. Watford kreeg vervolgens een grote kans om de spanning daarna terug te brengen, maar Troy Deeney miste een strafschop. Henrikh Mkhitaryan tot slot bepaalde in de 77e minuut de eindstand op 3-0.

Arsenal verloor in de Premier League de voorbije maand achtereenvolgens van Tottenham Hotspur (1-0), Manchester City (0-3) en Brighton & Hove Albion (2-1). In de Europa League zette de ploeg van coach Arsène Wenger donderdag wel een grote stap op weg naar de kwartfinales door de uitwedstrijd bij AC Milan met 0-2 te winnen.