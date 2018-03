FT buitenland: Arsenal weet weer wat winnen is - rentree in mineur voor Praet - Tottenham wint, maar verliest Kane Redactie

11 maart 2018

16u02

Bron: BELGA 1 Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Mirallas helpt Olympiakos met penaltygoal

Olympiakos is op de 25e speeldag in de Griekse voetbalcompetitie met 0-4 gaan winnen op het veld van rode lantaarn Platanias. Kevin Mirallas scoorde vanaf de penaltystip zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar Griekenland.

Nadat Romao (14.) en ex-Anderlechtspeler Marin (24.) Olympiakos een dubbele voorsprong hadden bezorgd, kreeg de landskampioen een strafschop. Mirallas (35.) mocht de penalty trappen en faalde niet. Cisse (58.) legde de eindstand vast. Behalve Mirallas, die in de 75e minuut vervangen werd, stond ook Silvio Proto in de basis. Guillaume Gillet viel in de 66e minuut in, Vadis Odjidja-Ofoe kwam niet van de bank. Olympiakos is derde met 50 punten na leider AEK Athene (54) en PAOK (52), die elkaar zondagavond in de ogen kijken.

Celtic wint spektakelrijke Old Firm

In Schotland waren alle ogen gericht op de Old Firm, de stadsderby tussen Rangers en Celtic Glasgow. Na een spektakelrijke wedstrijd won Celtic de topper van de dertigste speeldag op het veld van de aartsrivaal met 2-3. De thuisploeg kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong dankzij Windass (3.) en Candeias (26.), maar Rogic (11.) en Dembele (45.+1) brachten Celtic telkens op gelijke hoogte. De bezoekers moesten het laatste halfuur volmaken met tien na een rode kaar voor een elleboogstaat van Simunovic, maar Edouard (69.) bezorgde Celtic alsnog de drie punten dankzij een heerlijke treffer. Rangers drong nog aan, maar Celtic hield met de nodige overtredingen stand. Dedryck Boyata speelde bij de Bhoys de hele partij, Charly Musonda Jr hield de bank warm. In de stand bedraagt de kloof tussen beide ploegen al 9 punten.

Tottenham springt over Liverpool naar derde plaats, maar verliest Kane

Tottenham heeft de dertigste speeldag in de Engelse Premier League afgesloten met een 1-4 overwinning op het veld van Bournemouth. De Spurs wippen dankzij hun vierde opeenvolgende zege over Liverpool naar de derde plaats, maar zagen wel Harry Kane uitvallen met een blessure.

Met Jan Vertonghen en Mousa Dembélé tussen de lijnen stond Tottenham snel 1-0 in het krijt. Stanislas (7.) opende heel vroeg de score voor Bournemouth. Aan de rust was alles evenwel te herdoen. Dele Alli (35.) verlengde een uitstekende voorzet van Aurier in doel: 1-1. Na de thee zette Son Heung-Min (62. en 87.) de bezoekers op rozen. Serge Aurier kopte in de blessuretijd de eindstand op het scorebord. Een vlotte zege dus voor de Spurs, die hun topschutter Harry Kane na een halfuur wel geblesseerd zagen uitvallen. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend.

Januzaj, Peeters en Boffin onderuit

Real Sociedad moest op speeldag 28 in de Spaanse Primera Division met 2-1 de duimen leggen voor Espanyol. Sociedad kwam in Barcelona nochtans op voorsprong via Willian José (41.), maar in de tweede helft zetten Baptistao (51.) en Moreno (72.) orde op zaken. Adnan Januzaj wisselde in de 67e minuut de doelpuntenmaker af, maar kon het tij niet meer keren. Sociedad en Espanyol doen haasje-over in de middenmoot.

Stef Peeters ging met Caen onderuit op het veld van Olympique Lyon. Les Gones wonnen de partij van de 29e speeldag in de Franse Ligue 1 met 1-0 dankzij een treffer van Bertrand Traoré (64.). Peeters werd 10 minuten voor het laatste fluitsignaal naar de kant gehaald. Lyon bezet de vierde plaats, Caen is twaalfde.

In de Turkse voetbalcompetitie stond Ruud Boffin voor het eerst sinds 29 oktober 2017 opnieuw tussen de palen bij Antalyaspor. De doelman kon echter niet verhinderen dat Demba Ba (36. en 74.) twee keer scoorde voor Goztepe. De aansluitinstreffer van Doukara (80.) leverde niets meer op, het bleef 2-1. Antalya maakte de slotminuten met een man minder vol na rood voor Celustka. In de stand staan Boffin en co. net boven de degradatiestreep, Goztepe is zesde.

Agüero twee weken out

Manchester City, de koploper in de Premier League, zal het de komende twee weken zonder topschutter Sergio Agüero moeten doen. De Argentijn blesseerde zich gisteren op training en is zo'n twee weken out. Dat geeft hij zelf aan op Twitter.

"Tijdens de training kreeg ik last van mijn linkerknie", legde de ploegmakker van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne uit. "De clubartsen hebben mijn knie bekeken en vastgesteld dat ik rust nodig heb. Ik ga me nu volledig richten op mijn herstel om straks weer topfit terug te keren."

Agüero mist in ieder geval het competitieduel van City bij Stoke morgen en de komende interlands met Argentinië, tegen Italië (23 maart) en Spanje (27 maart).

During yesterday's training I had a discomfort on my left knee. The club's doctors told me I'll be back with the team in approximately two weeks. Now it's time for a full recovery! Sergio Kun Aguero(@ aguerosergiokun) link

Praet maakt rentrée in mineur bij Sampdoria, Lazio pakt punt

Dennis Praet heeft vandaag op de 28e speeldag in de Italiaanse Serie A zijn rentree gemaakt bij Sampdoria. De middenvelder viel in de 4-1 nederlaag op het veld van staartploeg Crotone op het uur in.

Sampdoria begon slecht aan de wedstrijd en stond na doelpunten van Trotta (6. en 37.) en Stoian (23.) 3-0 in het krijt aan de rust. Na de invalbeurt van Praet scoorde Zapata (70.) de eerredder. Silvestre (85.) maakte na een misverstand met zijn doelman de malaise compleet en legde in eigen doel de 4-1 eindstand vast. Praet liep op 24 januari in de wedstrijd tegen AS Roma (1-1) een hamstringblessure op. Die hield de ex-speler van Anderlecht anderhalve maand aan de kant. Sampdoria bezet de zevende plaats. Crotone laat dankzij de driepunter de degradatiezone achter.

Lazio geraakte in Sardinië niet voorbij Cagliari (2-2). De Romeinen redden in de slotseconden nog een punt dankzij een geniale ingeving van Ciro Immobile, die het leer met de hak over de Cagliari-doelman stifte. Jordan Lukaku startte voor Lazio en werd in de 64e minuut vervangen door oude bekende Milinkovic-Savic (ex-Genk). In de stand is Lazio vierde, Cagliari staat tien plaatsen lager.

Timothy Castagne ging met Atalanta winnen op het veld van Bologna. De Roon (83.) tekende voor het enige doelpunt. Castagne maakte de match vol bij Atalanta, dat achtste is. Bologna staat op plek 12.

Dries Mertens en Napoli komen vanavond (20u45) nog in actie. De Napolitanen moeten de topper tegen Inter in San Siro winnen om opnieuw de leiding over te nemen van Juventus.

Barça haalt Arthur

Barcelona en de Braziliaanse topclub Gremio zijn tot een akkoord gekomen over de optie tot aankoop van de Braziliaanse belofte Arthur. Dat heeft Barça zondag bekendgemaakt.

Met de overeenkomst over de 21-jarige Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, kortweg 'Arthur', zou zo'n dertig miljoen euro gemoeid zijn. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 39 miljoen. Barcelona kan de optie wel pas ten vroegste activeren in juli, als de transfermarkt weer opengaat.

Technisch directeur Roberto Fernandez raakte in november vorig jaar gecharmeerd door de technisch begaafde Braziliaan. In de finale van de Copa Libertadores domineerde Arthur op het middenveld en bezorgde hij Gremio zo de eindzege van het Zuid-Amerikaanse toernooi. Arthur doorliep de nationale jeugdelftallen maar wacht nog op zijn debuut in de 'Seleção'.

Arsenal kan nog eens winnen na drie nederlagen op rij

Arsenal heeft voor het eerst sinds begin februari een wedstrijd in de Premier League gewonnen. De Londenaars versloegen voor eigen publiek Watford met 3-0 en blijven zo zesde in de rangschikking. Bij Watford stond Christian Kabasele nog steeds aan de kant met een dijblessure.

De Duitse verdediger Shkodran Mustafi kopte Arsenal al in de 8e minuut op voorsprong. Pierre-Emerick Aubameyang verdubbelde na een uur spelen de voorsprong. Watford kreeg vervolgens een grote kans om de spanning daarna terug te brengen, maar Troy Deeney miste een strafschop. Henrikh Mkhitaryan tot slot bepaalde in de 77e minuut de eindstand op 3-0.

Arsenal verloor in de Premier League de voorbije maand achtereenvolgens van Tottenham Hotspur (1-0), Manchester City (0-3) en Brighton & Hove Albion (2-1). In de Europa League zette de ploeg van coach Arsène Wenger donderdag wel een grote stap op weg naar de kwartfinales door de uitwedstrijd bij AC Milan met 0-2 te winnen.