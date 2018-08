FT buitenland: Amerikaanse goalgetter geeft er de brui aan - Son één zege verwijderd van vrijstelling dienstplicht Redactie

29 augustus 2018

20u00

Voormalig VS-kapitein Clint Dempsey zet punt achter carrière

Clint Dempsey, oud-aanvoerder van de nationale voetbalploeg van de Verenigde Staten, stopt per direct met voetballen. Dat liet de aanvaller weten in een mededeling van zijn club Seattle Sounders.

"Na veel nadenken hebben mijn familie en ik besloten dat dit het goede moment is om te stoppen", zei Dempsey. Hij speelde 141 keer in het truitje van de VS en is samen met Landon Donovan topschutter aller tijden met 57 doelpunten. Dempsey trad drie keer aan op een WK, in 2014 was dat als aanvoerder en toen gingen de Amerikanen er in de achtste finales uit tegen België.

Dempsey was behalve in eigen land ook actief in de Premier League. Vanaf 2007 speelde hij vijf jaar in het shirt van Fulham, gevolgd door een jaartje Tottenham.

Zweedse bondscoach Andersson verlengt contract

De Zweedse bondscoach Janne Andersson heeft zijn contract verlengd tot 2022. De contractverlenging komt er als gevolg van het geslaagde WK, waar Zweden de kwartfinale haalde.

"Ik lag nog twee jaar onder contract. Nu we er nog twee jaar hebben bijgedaan, kunnen we echt spreken van een langetermijnsamenwerking", aldus Andersson, die sinds 2016 bondscoach is van Zweden.

Zweden neemt het op 6 september op tegen Oostenrijk in een oefeninterland, op 10 september volgt de Nations League-wedstrijd tegen Turkije. Daarvoor selecteerde Andersson vertrouwde namen als Robin Olsen, kapitein Andreas Granqvist, Sebastian Larsson en Marcus Berg. "Iedereen die ons deze zomer aan een goed resultaat hielp is Rusland, is opnieuw welkom."

Ola Toivonen, die er ook bij was op het WK in Rusland, koos er echter voor om niet meer opgeroepen te worden, waardoor Viktor Claesson (FK Krasnodar) opschuift naar de positie van centrumspits. Nieuwkomers in de selectie zijn Sam Larsson (Feyenoord), Robin Quaison (FSV Mainz 05) en Ken Sema (Watford FC). Ook Isaac Kiese Thelin (door Anderlecht verhuurd aan Bayer Leverkusen) zit opnieuw bij de selectie.

Son Heung-min staat op 90 minuten van vrijstelling dienstplicht

De Zuid-Koreaanse voetballers hebben zich op de Asian Games in Indonesië geplaatst voor de finale. De Zuid-Koreanen versloegen Vietnam met 3-1 in de halve finale. Als Zuid-Korea goud pakt in Indonesië, is Tottenham-speler Son Heung-min - de ster van het team - vrijgesteld van zijn militaire dienstplicht.

Zuid-Koreaanse mannen moeten tussen hun achttiende en dertigste een verplichte dienstplicht uitzitten van 21 tot 24 maanden. Dat is voor topsporters niet anders. Enkel een gouden medaille op een internationaal toernooi kan een dispensatie opleveren. Als Zuid-Korea op de Aziatische Spelen goud pakt, wordt dispensatiespeler Heung-min dus vrijgesteld van de militaire dienst die hem twee jaar afwezigheid bij Tottenham Hotspur zou kosten.

Zuid-Korea neemt het in de finale op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Japan en de Verenigde Arabische Emiraten. De finale vindt zaterdag plaats.

Italiaanse international Mandragora wordt geschorst wegens heiligschennis

Udinese-middenvelder Rolando Mandragora heeft een wedstrijd schorsing gekregen in de Serie A vanwege "godslasterlijke opmerkingen" tijdens de wedstrijd tegen UC Sampdoria. Dat kondigde de Italiaanse voetbalbond (FIGC) aan.

Het voorval was de scheidsrechter niet opgevallen tijdens de wedstrijd zelf, maar op videobeelden werd achteraf vastgesteld dat de 21-jarige Italiaan de Maagd Maria beledigde en God vergeleek met een hond. "We konden deze godslasterlijke opmerkingen via liplezen overduidelijk vaststellen", liet de FIGC weten.

De eenmalige Italiaanse international zal de wedstrijd tegen Fiorentina van komende zondag dus aan zich voorbij laten gaan. "Rolando is een goede jongen, maar hiervoor verdiende hij inderdaad wel een kleine waarschuwing", verzoende Udinese-trainer Daniele Prade zich met de beslissing van de voetbalbond.

Robson-Kanu stopt als international

Hal Robson-Kanu houdt het voor bekeken als Welsh international. De 27-jarige aanvaller van West Bromwich, die op het EK 2016 in Frankrijk in de kwartfinales scoorde tegen de Rode Duivels, wil meer tijd besteden aan zijn club en zijn familie.

"Ik ben zeer dankbaar dat ik mijn droom heb mogen beleven door mijn land te vertegenwoordigen. Het was een hele eer om het nationale shirt te mogen dragen. Maar nu is de tijd aangebroken om er meer te zijn voor mijn club en mijn familie. Ik wens Ryan Giggs wel alle succes van de wereld om al het mooie dat Gareth Speed (in 2011 overleden na zelfmoord, red.) heeft opgebouwd verder te zetten", aldus Robson-Kanu.

Robspn-Kanu debuteerde in 2010 bij Wales, toen nog als speler van Reading FC. Hij speelde 44 interlands en scoorde daarin vijf keer. Op het EK 2016 haalde hij met Wales de halve finale, in de kwartfinale scoorde hij de 2-1 tegen België.

Löw selecteert Khedira niet tegen Frankrijk

Sami Khedira lijkt het eerste slachtoffer te zijn van de nieuwe wind die zal waaien bij Duitsland na het dramtische WK. De Juventus-middenvelder werd door Joachim Löw niet opgeroepen voor de Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk op 6 september en de oefeninterland tegen Peru op 9 september.

Naast Khedira vallen ook derde doelman Kevin Trapp (PSG), Marvin Plattenhardt (Herta BSC) en Sebastian Rudy (Schalke 04) af ten opzichte van de WK-selectie. Eerder lieten Mesut Özil (Arsenal) en Mario Gomez (VfB Stuttgart) weten dat ze zich niet meer beschikbaar stelden voor de Mannschaft.

Joachim Löw riep voor het tweeluik drie debutanten op: Tilo Kehrer (PSG), Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Nico Schulz (Hoffenheim). Ook Leroy Sané (Manchester City), die ontbrak op het WK, is van de partij.

Löw kwam tijdens de persconferentie waarin de selectie werd gegeven ook even terug op het WK-debacle. "Mijn grootste fout was dat ik dacht dat onze dominante stijl wel zou volstaan om de groepsfase te overleven. Achteraf gezien was dat wel arrogant", aldus de Duitse eelectieheer. "Maar wij zullen onze visie nooit overboord gooien. We moeten gewoon nieuwe manieren zoeken om meer resultaat uit ons vertrouwde spel te halen."

Naar aanleiding van de zaak-Özil, waarbij de Arsenal-middenvelder zijn interlandcarrière beëindigde vanwege racisme, ontkende Löw wel dat er binnen de Duitse nationale ploeg racisme bestaat. "Sinds ik in 2004 aan de slag ging bij de Duitse voetbalbond, is er bij de Duitse nationale ploeg nooit enige vorm van racisme geweest. Alle spelers hebben zich altijd kunnen identificeren met onze waarden", aldus Löw, die het betreurt dat Özil hem niet zelf heeft opgebeld om hem zijn afscheid als international aan te kondigen. "Normaal doet de speler dat persoonlijk, maar Mesut heeft zijn makelaar laten bellen. Ik heb hem via sms en telefoon al proberen contacteren, maar ik heb nooit antwoord gekregen."

Net voor het WK gingen Mesut Özil en Ilkay Gündogan, Duitsers met Turkse roots, met de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de foto. Dat veroorzaakte een storm van kritiek in Duitsland. "Die historie heeft ons behoorlijk wat energie gekost", gaf Löw toe tijdens een lange analyse van hoe het in Rusland is misgelopen.