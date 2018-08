FT buitenland 28/08. Vardy en Cahill zwaaien af als Engels international - Henry wordt géén trainer van Bordeaux - Argentijn pakt in La Liga uit met heerlijke treffer De voetbalredactie

28 augustus 2018

Bastian Schweinsteiger scoort voor Bayern München in afscheidswedstrijd

Een diep geëmotioneerde Bastian Schweinsteiger heeft tijdens zijn afscheidswedstrijd in de Allianz Arena voor het eerst sinds 2015 het shirt van Bayern München aangetrokken. Ter ere van zijn afscheid als profvoetballer nam zijn huidige club Chicago Fire het op tegen Bayern München, de club waar hij van 1998 tot 2015 speelde vooraleer hij naar Manchester United trok.

In de tweede helft van de wedstrijd sloot de 34-jarige Schweinsteiger aan bij ex-ploeggenoten als Arjen Robben, Thomas Müller en Franck Ribéry, tot grote vreugde van de 75.000 toeschouwers die naar de Allianz Arena waren afgezakt. De wedstrijd eindigde op 4-0 voor Bayern München, Schweinsteiger legde in de 84e minuut met een volley de eindscore vast. De overige doelpunten kwamen van Serge Gnabry, Sandro Wagner en Arjen Robben.

Negen hooligans opgepakt na relletjes voor duel tussen Dynamo Kiev en Ajax

Na relletjes voor aanvang van de terugwedstrijd in de play-offronde van de Champions League van vanavond tussen Dynamo Kiev en Ajax zijn in de Oekraïense hoofdstad negen hooligans opgepakt. Dat heeft de plaatselijke politie laten weten. De onrust ontstond in een bar in de buurt van het NSK Olimpiejsky-stadion. Enkele tientallen hooligans gingen hierbij elkaar te lijf en schoten vuurwerk af. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen. Ajax won de heenwedstrijd in Amsterdam met 3-1.

Avila jaagt het leer in La Liga heerlijk tegen de touwen

Luis Ezequiel Avila heeft gisteren misschien al voor het doelpunt van de week gezorgd. De 24-jarige Argentijn nam tegen Athletic de Bilbao het leer pijlsnel in de draai schitterend op de slof. De bal verdween dan ook staalhard in het dak van het doel. Het was niet alleen een bijzonder fraaie treffer, het doelpunt van Avila in de 87ste minuut schonk zijn team SD Huesca ook een punt op het veld van Bilbao. De promovendus pakte zo in extremis nog een punt bij de Basken.

Chimy Ávila bezorgde @SDHuesca een punt met dit technisch hoogstandje! 💯🚀 pic.twitter.com/XJRH35pXjv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ola Toivonen zegt Zweedse nationale ploeg vaarwel

Ola Toivonen trekt zich terug bij de Zweedse nationale ploeg. Dat maakte de 32-jarige aanvaller van Toulouse FC vandaag bekend. "Ik heb een tijdje nagedacht. Na het succesvolle WK dat we achter de rug hebben voelt het als de juiste beslissing om nu het nationale team te verlaten", verklaarde de ex-PSV-spits op Instagram.

Toivonen debuteerde in 2007 voor Zweden en speelde sindsdien 64 interlands, waarin hij 14 keer scoorde. Zijn laatste doelpunt was eind juni op het WK in Rusland, in de groepswedstrijd tegen Duitsland. Zweden sneuvelde in Rusland in de kwartfinales tegen Engeland.

"Ik respecteer de beslissing van Ola volledig. Wij danken hem voor zijn geweldige prestaties bij het nationale team door de jaren heen. Hij heeft gedurende mijn ambtstermijn echt bijgedragen aan de prestaties van het nationale team gedurende mijn tijd", reageerde Zweeds bondscoach Janne Andersson.

De eerstkomende interlands van Zweden zijn op 6 september tegen Oostenrijk (vriendschappelijk) en op 10 september tegen Turkije (Nations League). Toivonen zal daar dus niet bij zijn.

Ook Cahill zwaait af bij Engeland

Ook Gary Cahill stopt als international bij Engeland. De 32-jarige verdediger vindt dat het tijd is om plaats te maken voor de jonge garde en vroeg aan bondscoach Gareth Southgate om hem niet meer op te roepen voor de Nations League-wedstrijd tegen Spanje en de vriendschappelijke interland tegen Zwitserland. "Ik denk dat het tijd is om een stapje opzij te zetten", laat Cahill weten op de website van Chelsea. "Ik ben heel trots op wat ik bereikt heb: meer dan 60 caps, zelfs een paar keer kapitein van mijn land geweest. Dat was een hele eer."

Cahill liet wel weten dat hij openstaat voor een (tijdelijke) terugkeer, mocht het door onvoorziene omstandigheden echt niet anders kunnen. "Als ze mij écht nog nodig hebben, zal ik er weer staan."

Cahill speelde 61 interlands voor Engeland, waarin hij vijf keer scoorde. Hij nam deel aan twee WK's (2014 en 2018) en één EK (2016). Het EK van 2012 zag hij aan zijn neus voorbij gaan nadat hij in een vriendschappelijke interland tegen België geblesseerd raakte na een duw van Dries Mertens.

Vardy stopt als Engels international

Jamie Vardy heeft bondscoach Gareth Southgate laten weten dat hij niet meer in actie komt voor het Engelse nationale team. De laatbloeier van Leicester City vindt zichzelf te oud, wil meer tijd voor zijn familie en is van mening dat hij te weinig speeltijd krijgt. Vardy, die pas in 2015 voor het eerst werd opgeroepen, is inmiddels 32 jaar. Hij speelde 26 wedstrijden voor Engeland.

Aan de Engelse krant The Guardian vertelt Vardy dat hij al een tijdje met de gedachte speelde. "Ik ben de jongste niet meer en je kunt zien dat de bondscoach wil verjongen. Dat heeft gewerkt, want tijdens het WK kwamen we tot de halve finales. Ik denk dat het tijd is om jongere jongens de kans te geven."

Vardy gooit de deur naar de nationale nog niet helemaal dicht. Mocht de nood aan de man zijn vanwege blessures, dan blijft hij beschikbaar.

Thierry Henry geen trainer van Bordeaux

De kogel is definitief door de kerk: Thierry Henry wordt géén trainer van Bordeaux. Tegenover het Franse persbureau AFP bevestigde de voorzitter van de Girondins dat de gesprekken op een sisser zijn uitgedraaid. "Ja, wij kunnen bevestigen dat de onderhandelingen zijn beëindigd", aldus Stéphane Martin. Volgens l'Equipe haakte de voormalige topspits af na een gesprek zondag in Londen met vertegenwoordigers van General American Capital Partners (GACP), het bedrijf dat Bordeaux binnenkort in principe overneemt.

Bordeaux zoekt een opvolger voor de Uruguayaan Gustavo Poyet, die opzij werd geschoven na felle kritiek op het bestuur. Met interim Eric Bedouet op de bank speelde het vorige week 0-0 gelijk in Gent in de heenwedstrijd van de barrages in de Europa League. Donderdag volgt de return in Bordeaux.

De 41-jarige Henry maakt sinds de zomer van 2016 deel uit van de technische staf van de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de duels tegen Schotland (7/9) en IJsland (11/9). Mogelijk volgt dan meer duidelijkheid over het lot van Henry. Martinez moet ook een vervanger aanduiden voor T2 Graeme Jones, die assistent-coach werd bij West Bromwich Albion.

Usain Bolt: "Heb moeite om mij aan te passen aan ritme"

Usain Bolt timmert bij het Australische Central Coast Mariners aan een carrière als voetballer. Maar de snelste man uit de geschiedenis geeft toe dat hij moeilijkheden ondervindt om zich aan te passen aan het ritme van het profvoetbal. De 32-jarige Jamaicaan was het als sprinter gewend om op de piste korte intense inspanningen te leveren. In het voetbal gelden voor spelers andere vereisten.

"Het moeilijkste vind ik dat je constant moet stoppen en weer vertrekken. Ik ben het niet gewend om snelheid te winnen, dan weer te vertragen om vervolgens weer te versnellen", vertelde Bolt na een training. "Maar alles is een kwestie van oefenen en gewoonte kweken. Ik heb tijd en blijf hard werken."

Bolt sloot zich eerder deze maand aan bij de Mariners, waar hij voor onbepaalde tijd op proef is. Vrijdag komt de achtvoudige olympische kampioen mogelijk een eerste keer officieel in actie tijdens een oefenduel tegen een amateurclub. "Ik neem aan dat hij enkele minuten zal meespelen", aldus coach Mike Mulvey, die ook weet dat de fans uitkijken naar Bolts debuut. Bovendien zal de wedstrijd rechtstreeks worden uitgezonden via betaal-tv. "Ik zal zeker wat nerveus zijn", blikte Bolt vooruit. "Het gaat niet meer om een wedstrijd voor het goede doel. Ik verwacht foutjes te maken, maar ik ga alles geven en hoop trots te kunnen zijn op mezelf."