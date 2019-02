FT België. Kums is papa - Preud’homme komt er zonder schorsing vanaf, Club zonder Dennis tegen Genk en Cercle - STVV haalt Nederlander Vloet

De voetbalredactie

04 februari 2019

20u20 1

Club Brugge zonder Dennis tegen Cercle en Genk

Club Brugge zal de stadsderby tegen Cercle en de topper tegen leider KRC Genk zonder de geschorste Emmanuel Dennis spelen. De landskampioen verzet zich niet tegen de twee speeldagen schorsing die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag vorderde, zo bevestigde clubwoordvoerder Kirsten Willem.

In de Slag om Vlaanderen tegen AA Gent (1-1) werd Dennis afgelopen zondag een kwartier voor tijd uitgesloten door ref Van Driessche. De Brugse vleugelaanvaller trapte op het scheenbeen van Souquet. Eerst kreeg Dennis daarvoor geel, maar na tussenkomst van de VAR veranderde de kleur van de kaart in rood. Voor die “brutale fout” eist bondsprocureur Kris Wagner twee speeldagen schorsing, en een boete van 2.000 euro. Club aanvaardt die strafmaat.

Standard contesteert geldstraf na uitsluiting van Preud’homme niet

Standard Luik legt zich neer bij de te betalen vergoeding van 5.000 euro die de Pro League oplegde na de uitsluiting van coach Michel Preud’homme tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht. “Deze sanctie is een toepassing van het intern reglement van de Pro League. Standard werd door de Pro League officieel op de hoogte gesteld van de procedure. Standard verklaarde officieel de sanctie niet te betwisten”, klinkt het in een persbericht.

Pro League laat uitspraken van Kaya na kaart in beker niet zomaar passeren

De driekoppige commissie van de Pro League moet zich buigen over de uitspraken van Onur Kaya, de aanvoerder van KV Mechelen, na de gele kaart tegen Union die hem een bekerfinale kost. Het management van de Pro League startte de procedure op van het reglement inzake Respect voor Scheidsrechters.

Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelde de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78). Als het management van de Pro League vindt dat een speler, trainer of bestuurslid de integriteit van de scheidsrechter mogelijks aantast, wordt de commissie ingeschakeld.

Het gaat om verklaringen van Kaya in de pers, waarin hij scheidsrechter Nicolas Laforge onder meer “een gebrek aan empathie” verweet. De Mechelse aanvoerder kreeg in de terugmatch van de halve finales van de Beker van België op bezoek bij Union een gele kaart, en mist daardoor op 1 mei de bekerfinale. Hij opperde ook dat KV Mechelen sinds het uitbreken van het voetbalschandaal benadeeld wordt door de arbitrage.

De commissie zal Kaya nu mondeling of schriftelijk verhoren en geeft op basis daarvan een advies, dat vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur. Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete. In eerste instantie zal die boete 5.000 euro bedragen, bij recidive kan de straf oplopen tot 10.000 euro boete. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd in de arbitrage.

Vorige week werd de commissie voor het eerst aan het werk gezet, na uitlatingen van Antwerpcoach Laszlo Bölöni over de VAR. In dat dossier wordt deze week een uitspraak verwacht.

STVV haalt Nederlander Vloet naar Stayen

STVV heeft zich verzekerd van de diensten van Rai Vloet. De 23-jarige Nederlandse aanvallende middenvelder was een vrije speler nadat zijn contract bij Serie A-club Frosinone in onderling overleg werd ontbonden. Vloet genoot zijn jeugdopleiding bij PSV. In 2014 maakte hij daar zijn debuut voor het eerste elftal. In het seizoen 2015/16 werd hij verhuurd aan Cambuur en een jaar later maakte hij op huurbasis de verhuis naar FC Eindhoven. Daar was hij goed voor 12 doelpunten in 32 wedstrijden. Via NAC Breda belandde Vloet nadien bij Frosinone, maar daar kon de middenvelder zich niet doorzetten. Op 1 februari werd zijn contract ontbonden en daardoor kan STVV hem nu als vrije speler oppikken. Op Stayen moet Vloet de vervanger van de naar AA Gent vertrokken Roman Bezus worden. STVV dacht ook aan Geoffry Hairemans van Antwerp, maar die transfer kwam er niet.

Alassane Touré (Tubeke) meteen voor Geschillencommissie gedaagd

Alassane Touré moet morgennamiddag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verschijnen. De verdediger van Tubeke pakte afgelopen weekend al voor de derde keer dit seizoen rechtstreeks rood.

Tubeke moest zondag de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (1-3) op speeldag 24 in 1B met tien volmaken. Een kwartier voor tijd kreeg Touré rood, nadat hij een duw in het gezicht van Tissoudali had gegeven. Dat was al zijn derde rechtstreekse uitsluiting dit seizoen.

Van zijn laatste schorsing stond nog een speeldag met uitstel open. Die wordt wellicht effectief gemaakt, maar bovendien wordt daarom geen schikkingsvoorstel aan Touré gedaan. De Franse verdediger moet meteen voor de Geschillencommissie verschijnen. Die maakt dinsdagnamiddag het vonnis bekend in eerste aanleg.

Reviewcommissie laat Igor De Camargo vervolgen

De Reviewcommissie heeft op basis van tv-beelden beslist Igor De Camargo (35) te laten vervolgen door het Bondsparket. De spits van KV Mechelen ging afgelopen zaterdag in de met 3-0-gewonnen wedstrijd tegen Westerlo te fel door op het been van middenvelder Ambroise Gboho. De Camargo kreeg voor die fout een gele kaart, maar zou nu toch een zwaardere straf mogen verwachten. (ABD)

Kums papa van Juliette

Sven Kums is vader geworden van een dochtertje Juliette. Dat vertelde de middenvelder van Anderlecht op Instagram. “Made in UZ Brussel”, luidde het onderschrift, verwijzend naar de IVF-behandeling die de zwangerschap van zijn echtgenote Caroline De Clercq mogelijk maakte.

Preud'homme gewoon op de bank in Genk

Michel Preud’homme wordt na zijn uitsluiting in de klassieker tussen Standard en Anderlecht niet geschorst. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) liet de coach van de Rouches vrijuit gaan. Preud’homme moet wel 5.000 euro betalen aan de Pro League.

Op het uur ontplofte Sclessin, want Mehdi Carcela bracht Standard met een wereldgoal op voorsprong. Maar de VAR gooide roet in het eten, want zag in de Luikse opbouw een overtreding. De treffer van Carcela werd afgekeurd, tot groot ongenoegen van Preud’homme. Die ging door het lint en werd door scheidsrechter Visser naar de tribunes gestuurd.

De coach van Standard had zich gezien zijn reputatie al neergelegd bij een schorsing, maar zover komt het dus niet. Bondsprocureur Kris Wagner ziet geen reden om Preud’homme bijkomend te straffen en vond de uitsluiting voldoende.

“Preud’homme moest zich niet op het terrein begeven tijdens de wedstrijd, en dus is de uitsluiting terecht”, aldus Wagner. “Maar voetbal is emotie. En Preud’homme heeft niemand beledigd. Hij uitte zijn emoties op een verbale manier, zonder gebaren of agressief gedrag. Hij raakte de ref niet aan.”

Wel moet ‘MPH’ een bedrag van 5.000 euro overmaken aan de Pro League, op basis van het interne reglement. Dat bevestigde woordvoerder Stijn Van Bever maandag aan Belga. De regel legt een “vergoeding” op voor een staflid die naar de tribunes verwezen wordt. Het bedrag gaat integraal naar maatschappelijke projecten van de Pro League.

Ondertussen bij Vranjes...

Standard-Anderlecht zal hij wellicht niet gevolgd hebben via HLN.be... In plaats van zijn werkgever te steunen, zat Ognjen Vranjes (29) gisteren in Athene. De Bosniër, als gevolg van de vele schandalen naar de B-kern van paars-wit verwezen, was er aanwezig op de Griekse topper AEK Athene-PAOK (1-1). Hij supporterde er voor zijn ex-club AEK tussen de fanatieke fans. Vranjes deed dat met kleine oogjes, want zaterdagnacht zat hij tot ‘s ochtends vroeg in een discotheek. Hij heeft geen toekomst meer op Anderlecht. (PJC)

Gerkens en Trebel met paars-witte beloften tegen Club

Op de derde speeldag van de play-offs bij de beloften ontvangt Anderlecht vanavond Club Brugge. Paars-wit rekent op heel wat A-kernspelers om de koppositie in het klassement te behouden. Ook Adrien Trebel is erbij. Gisteren viel de Franse middenvelder op Sclessin in en hij moet na zijn blessure speelminuten vergaren.

De namen: Adzic, Amuzu, Appiah, Boeckx, Bouchouari, Cobbaut, Dante, Dewaele, Doku, El Kababri, Gerkens, Leoni, Lutonda, Milic, Moutha-Sebtaoui, Saief, Sanneh en Trebel.

Genk stalt Edon Zhegrova bij FC Basel

Edon Zhegrova verlaat KRC Genk. Hij trekt op huurbasis naar het Zwitserse FC Basel, zo laat de Belgische competitieleider weten. De 19-jarige Kosovaarse middenvelder wordt door Genk voor anderhalf seizoen verhuurd aan Basel, dat ook een aankoopoptie heeft.

Zhegrova kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Genk, doorgaans als invaller. Hij maakte vier doelpunten en deelde een assist uit. “Hij trekt naar Zwitserland met het oog op meer speelkansen. Veel succes Edon!”, laat Genk weten.

Nieuw contract voor Gunther Schepens

Gunther Schepens (45) krijgt een nieuw contract. Er ligt een overeenkomst tot 2023 klaar voor de gewezen speler van de Buffalo’s. Schepens is teammanager bij AA Gent, een rol waarin hij dicht bij de technische staf en de spelers staat. Voorzitter Ivan De Witte gaf vorige maand in een interview ook al aan dat hij Schepens meer wil betrekken bij het transferbeleid. (RN)