FT België (8/5). Vanheusden succesvol geopereerd aan knie - Pro League komt tussen in Mechels kort geding Redactie

08 mei 2019

19u00

Bron: Belga 18

Pro League komt tussen in Mechels kort geding om competitieverloop te beschermen

De Pro League zal bij de ondernemingsrechtbank van Brussel zijn verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst indienen in de kortgedingprocedure die KV Mechelen aanspande tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat meldde de koepelvereniging van de 24 profclubs woensdag in een persbericht.

De Pro League zal er tijdens het kort geding voor pleiten dat de tuchtprocedure de kalender volgt die werd opgesteld bij de inleidende zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep van 30 april. “Mocht dat niet zo zijn, zal het verloop van de competities in het gevaar komen te staan”, luidt het persbericht van de Pro League, die dus vooral de spoedprocedure in de matchfixingzaak wil beschermen.

Het kort geding voor de ondernemingsrechtbank in Brussel zal ten gronde behandeld worden op 16 mei, twee dagen voor de eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Idealiter is er dus voor 18 mei ook een uitspraak. Verschillende andere clubs en partijen hebben zich aangemeld als tussenkomende partijen. Aan de kant van de KBVB gaat het om Beerschot Wilrijk, Sporting Lokeren en dus de Pro League. Achter KV Mechelen scharen zich leden van het bestuur van de club, voetbalclub Waasland-Beveren, maar ook om makelaar Dejan Veljkovic.

KV Mechelen begeeft zich op glad ijs. In de reglementen van de Pro League staat immers dat een club geschrapt kan worden als lid, wanneer ze naar de burgerlijke rechtbank stapt.

Vanheusden na succesvolle knieoperatie: “Sterker en beter terugkomen”

Standardverdediger Zinho Vanheusden (19) is met succes geopereerd aan zijn linkerknie. Dat meldt de Limburger zelf in een Instagrampost (zie hieronder). Vorige week maakte hij een verkeerde beweging op training, waardoor hij een operatie moest ondergaan. Vanheusden is zo’n 4 maanden out.

“Ik heb een heel mooi eerste seizoen gehad bij de club van mijn hart. Maar dit mooie seizoen eindigt met een andere blessure en een nieuw doel”, zo klinkt het op Vanheusdens Instagramprofiel. Hij wil sterker en beter terugkomen: “Als ik terug op het veld sta, wil ik beter doen dan dit seizoen. De operatie is goed verlopen en nu begint de revalidatie.”

De huurling van Inter Milan eindigt met een boodschap voor de Rouches: “Graag wil ik al de supporters bedanken voor alle liefde en steun die ik doorheen het seizoen heb gekregen. Dit betekent heel veel voor mij. Tot snel”, aldus Vanheusden.

De 19-jarige Vanheusden bevestigt dat de operatie aan het losgekomen kraakbeen in het scharniergewricht van de linkerknie goed is verlopen. “Nu begint de revalidatie”, gaat hij verder. “Graag wil ik alle supporters bedanken voor alle liefde en steun die ik doorheen het seizoen gekregen heb. Dit betekent heel veel voor mij. Tot snel.”

Zinho Vanheusden zal vier tot vijf maanden buiten strijd zijn. De huurling van Inter, dit seizoen goed voor 30 matchen in het shirt van Standard, mist daardoor onder meer het EK voor beloften.

Bondsparket stapt naar BAS tegen vrijspraak Brugse antisemitische gezangen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beroep aantekenen tegen de vrijspraak voor Club Brugge in het tuchtdossier omtrent antisemitische gezangen tegen RSC Anderlecht. Dat bevestigde de KBVB vandaag aan Belga.

Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart voor anti-joodse gezangen tijdens de topper op het veld van RSC Anderlecht op 4 april. De Brugse supporters scandeerden “Al wie niet springt, is een jood” en “Alle joden zijn homo’s” in het Astridpark. Hoewel de uittredende landskampioen dit seizoen al vaker in verband werd gebracht met antisemitisme sprak de Geschillencommissie Hoger Beroep Club vrij.

Advocaat Hannes D’Hoop legde in de zitting van 26 april uit dat Brugse supporters met het woord “joden” enkel de geuzennaam van rivaal RSC Anderlecht in de mond nemen. Volgens D’Hoop waren de gezangen niet discriminerend of kwetsend bedoeld naar joden of homoseksuelen, maar is de perceptie wel negatief.

Tot grote frustratie van het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) volgde de Geschillencommissie Hoger Beroep die verklaring. “De gezangen moeten als neutrale bewoordingen beschouwd worden en hebben geen beledigend karakter. Men gebruikt immers termen die louter wijzen op seksuele geaardheid of een bevolkingsgroep. Het woord ‘jood’ heeft geen minderwaardige of discriminerende connotatie, idem voor wat het woord ‘homo’ betreft”, luidde het vonnis.

Het Bondsparket laat het daar echter niet bij en zal deze week nog beroep aantekenen, binnen de termijn van 15 kalenderdagen dus. Dat beroep wordt behandeld door het BAS. Een datum voor de zitting zal pas later worden vastgesteld.

Storck stopt aan het eind van het seizoen als coach bij Moeskroen

De 56-jarige Bernd Storck vertrekt op het einde van dit seizoen bij Moeskroen. De Duitser was sinds dit seizoen aan de slag bij de club uit Henegouwen. Waar hij volgend seizoen wel aan de slag gaat, is nog niet geweten.

Storck besliste zelf zijn overeenkomst bij de Henegouwers niet te verlengen. Bij zijn aantreden in september stonden les Hurlus laatste, maar onder zijn leiding groeide Moeskroen in de terugronde uit tot de revelatie in de Jupiler Pro League. “Mijn missie is volbracht”, liet hij optekenen op de clubwebsite.

Storck nam op 2 september het roer van Frank Defays over bij Moeskroen. De club stond op dat moment afgetekend laatste in de Jupiler Pro League met 0 op 18. Langzaam maar zeker kreeg Storck de ploeg op de rails en na Nieuwjaar verrasten de Henegouwers vriend en vijand met zeges bij onder meer Genk (1-2), Club Brugge (1-2) en Gent (1-2). Sinds de winteronderbreking tot het einde van de reguliere competitie bleef hij met Moeskroen ongeslagen.

Vorig weekend werd Storck al in verband gebracht met een overgang naar Bundesliga-club Hertha Berlijn. Bij die club was hij assistent tussen 1996 en 2002. De Moeskroen-coach ontkende echter nadrukkelijk de overgang.

Eerder was Storck ook al bondscoach van Kazachstan (2008-2010) en Hongarije (2015-2017). De Duitser coachte Hongarije naar de achtste finales van het EK 2016 in Frankrijk. Daar bleken de Rode Duivels met 4-0 te sterk.