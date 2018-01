FT: Anderlecht oefent tegen Utrecht en Heerenveen - Victor Valdés neemt op opvallende wijze afscheid van het profvoetbal Redactie

17u15 0 Photo News Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk.

Standard in beroep

Standard gaat niet akkoord met de speeldag schorsing en de boete van 400 euro die het parket van de KBVB voorstelde als strafmaat aan Uche Agbo. De Rouches zullen op dinsdag 9 januari (14u) met de Nigeriaanse middenvelder voor de Geschillencommissie verschijnen. Daar zal hij zich moeten verantwoorden voor zijn gedrag na de uitsluiting op het veld van KV Kortrijk (2-1). Agbo ging na zijn tweede gele kaart in discussie met scheidsrechter Nathan Verboomen en beantwoordde de provocaties van het thuispubliek met het opsteken van zijn middelvinger en het gooien van een flesje water. Verboomen nam het incident op in zijn verslag, waardoor de 22-jarige Nigeriaan vervolgd kon worden. Door zijn tweede gele kaart in Kortrijk was Agbo automatisch geschorst voor de thuispartij tegen Eupen (20/01). Het Bondsparket vorderde één speeldag schorsing, waardoor ook de verplaatsing naar Zulte Waregem (23/01) in gevaar is.

VDB

Markus Babbel straks weg bij Luzern

Voormalig Duits international Markus Babbel stapt na dit seizoen op als coach van de Zwitserse eersteklasser Luzern. Volgens Babbel is een goede samenwerking met het clubmanagement niet langer mogelijk. De voormalige verdediger van onder meer Bayern München en Liverpool is sinds de herfst van 2014 als coach bij Luzern aan de slag. Dit seizoen heeft de club het lastig, met een voorlaatste plaats in de Super League als gevolg. Eerdere avonturen van Babbel als hoofdcoach waren maar een matig succes: zowel bij Stuttgart (december 2009), als bij Hertha Berlijn (december 2011) en Hoffenheim (december 2012) werd hij voortijdig de laan uitgestuurd wegens slechte resultaten.

photonews Markus Babbel.

Anderlecht oefent tegen Utrecht en Heerenveen op stage

FC Utrecht en SC Heerenveen. Dat worden op 10 (Utrecht, 16 uur) en 11 (Heerenveen, 14.30 uur) januari de tegenstanders van Anderlecht op stage. Paars-wit neemt het tegen de Nederlandse eersteklassers op in La Manga. Heerenveen is de ex-club van Gouden Schoen 2015 Sven Kums. Het staat op dit moment negende in de Eredivisie met 23 punten uit 18 wedstrijden. FC Utrecht staat zesde met 28 punten uit 17 wedstrijden. (PJC)

Victor Valdés "doet het licht uit"

Victor Valdés heeft zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd en dat deed hij op opvallende wijze. Zo gooide hij een foto online van een weg, met daarbij het bijschrift "Bedankt voor alles". Nadien haalde hij zelf de berichten weer offline en hij verwijderde ineens ook de volledige inhoud van zijn kanalen op social media. Iets wat hij in 2015 trouwens al tijdens een interview had aangegeven. "Wanneer op een dag het licht uit gaat, dan zal het uitgaan en dan zal ik mijn kinderen leren over het leven. Maar als het licht uit gaat, dan hoop ik dat het moeilijk wordt om mij te vinden."

Valdés kan terugblikken op een uiterst succesvolle carrière. Bij Barcelona werd hij zes keer kampioen, won hij drie keer de Champions League en mocht hij twee keer keer zegevieren op het WK voor clubs. Hij was er ook bij toen Spanje in 2010 het WK won en in 2012 Europees kampioen werd - zij het als doublure voor Iker Casillas. In de nadagen van zijn carrière won hij in ons land met Standard nog de Veker van België.

photo_news