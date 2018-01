FT: Anderlecht oefent tegen Heerenveen - Victor Valdés neemt op opvallende wijze afscheid van het profvoetbal Redactie

Anderlecht oefent tegen Heerenveen op stage

SC Heerenveen. Dat wordt op 11 januari om 14.30 uur de tegenstander van Anderlecht tijdens een oefenduel op stage. Paars-wit neemt het tegen de Nederlandse eersteklasser op in La Manga. Heerenveen is de ex-club van Gouden Schoen 2015 Sven Kums. Het staat op dit moment negende in de Eredivisie met 23 punten uit 18 wedstrijden. (PJC)

Victor Valdés "doet het licht uit"

Victor Valdés heeft zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd en dat deed hij op opvallende wijze. Zo gooide hij een foto online van een weg, met daarbij het bijschrift "Bedankt voor alles". Nadien haalde hij zelf de berichten weer offline en hij verwijderde ineens ook de volledige inhoud van zijn kanalen op social media. Iets wat hij in 2015 trouwens al tijdens een interview had aangegeven. "Wanneer op een dag het licht uit gaat, dan zal het uitgaan en dan zal ik mijn kinderen leren over het leven. Maar als het licht uit gaat, dan hoop ik dat het moeilijk wordt om mij te vinden."

Valdés kan terugblikken op een uiterst succesvolle carrière. Bij Barcelona werd hij zes keer kampioen, won hij drie keer de Champions League en mocht hij twee keer keer zegevieren op het WK voor clubs. Hij was er ook bij toen Spanje in 2010 het WK won en in 2012 Europees kampioen werd - zij het als doublure voor Iker Casillas. In de nadagen van zijn carrière won hij in ons land met Standard nog de Veker van België.

