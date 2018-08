Frutos aan de slag bij het Anderlecht van Paraguay: "Discussiëren over mijn werk in België is belachelijk, ik heb nooit echt een kans gekregen" Rudy Nuyens

01 augustus 2018

10u38 0 Voetbal Nicolas Frutos (37) is alweer even weg bij Anderlecht, maar je krijgt Anderlecht niet uit Frutos. Ook nu hij aan de andere kant van de wereld werkt voor Club Olimpia Asunción, volgt de kortstondige T1 paars-wit nog op de voet. En hij geniet.

Negen maanden na zijn korte passage als hoofdcoach van Anderlecht heeft de Argentijn een nieuwe uitdaging gevonden als sportief directeur bij Club Olimpia Asunción. "Het Anderlecht van Paraguay", zegt Frutos. De club telt 41 landstitels en veroverde drie keer de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League.

Zo bloeit Frutos toch weer op, nadat hij in oktober van vorig jaar een flinke knauw kreeg. Na het ontslag van René Weiler mocht hij toen tijdelijk het roer overnemen bij Anderlecht, maar na minder dan een maand werd hij doorgestuurd. "Ik heb toen niet echt een kans gekregen", blikt Frutos terug. "Achteraf kan ik dat allemaal wel plaatsen. Als ik er nu op terugkijk, heb ik ook nergens spijt van. Maar discussiëren over mijn werk in die korte tijd, is belachelijk. Na mij heeft Hein Vanhaezebrouck het ook ook moeilijk gehad om de ploeg op de rails te krijgen. De ploeg was gemaakt door Weiler, onder hem was het ook een ploeg met bepaalde gewoontes geworden. Dat kan je niet veranderen in een paar weken en vier matchen. Het was onmogelijk om de 'filosofie Frutos' in die korte tijd in het team te brengen. Ook onder Vanhaezebrouck heeft het daarna een hele tijd geduurd voor er verandering kwam, terwijl hij een goeie coach is. Dat bewijst Hein nu, met zijn eigen accenten en zijn eigen spelers. Anderlecht is goed aan het seizoen begonnen."

"Goeie evoluties"

Frutos weet waarover hij praat, want hij zag de beelden van de 1-4-zege van Anderlecht in Kortrijk. "Het deed me plezier dat de jongens uit de eigen opleiding het zo goed deden. Ik heb die gasten niet zelf op training gehad, maar ik zag ze wel de hele tijd bezig op Neerpede. Ze toonden toen al kwaliteiten, het verbaast me niet dat ze die ze nu ook brengen bij de eerste ploeg. Sebastiaan Bornauw was goed in Kortrijk, Alexis Saelemaekers maakte indruk. Ik vergelijk hem een beetje met Pieter Gerkens. Dat zijn geen spectaculaire spelers, maar wel voetballers met kwaliteiten die hard gewerkt hebben. Er komt nog wel wat aan, met onder meer Dauda, Kayembe, Delcroix en Lokonga. Allemaal jongens met kwaliteiten. Als je ze goed inpast, zoals dat nu gebeurt, kan je heel wat bereiken met die jongens. Het zijn allemaal jongens met een Anderlechtprofiel."

"Ik heb ook genoten van Ivan Santini. Hij heeft een neus voor goals. En hij is heel complementair met Dimata, die voor mij ook een versterking is. Daarachter heb je nog Dauda en Teodorczyk. Dan ben je offensief goed gewapend. Het is na één speeldag te vroeg om te gaan roepen dat Anderlecht kampioen gaat worden, maar wat ik zag, stemt me hoopvol. De komst van Marc Coucke heeft toch iets teweeggebracht. Ik zie goeie evoluties, ik zie veel energie binnen de club."

Belgische vrouw

U merkt het al: Anderlecht laat Nicolas Frutos niet los. "Het zal altijd een beetje mijn club blijven. Mijn vertrek was niet makkelijk, maar achteraf gezien normaal. Ik ben uiteindelijk vertrokken in een goeie verstandhouding. Ik hoop dat Anderlecht en ik mekaar in de toekomst nog zullen kruisen. Ik weet niet hoe en ik weet niet wanneer, maar ik denk dat het er ooit wel weer van komt."

Bij Club Olimpia Asunción is Frutos intussen twee maanden aan de slag als sportief directeur. "Maar je kan mijn job niet vergelijken met die van Luc Devroe, want ik ben niet zo met transfers bezig. Wel met het uitbouwen van een sportieve filosofie, vanaf de eerste ploeg tot en met het opleidingscentrum. We bouwen momenteel een mooi nieuw complex, met een sportzaal, 22 kamers voor de spelers en een restaurant. Ik kende Olimpia al, want ik werkte hier van 2014 tot 2015 als beloftencoach. Hun project strookt helemaal met mijn ambities."

Terug naar België komen zal Frutos sowieso wel doen. Al was het maar op familiebezoek. "Ik heb al een tijdje een nieuwe relatie, met een Belgische vrouw. In oktober krijgen Marie en ik ons eerste kind. Het wordt een jongen." Exact een jaar nadat hij afscheid nam van Anderlecht, heeft Frutos zo in oktober weer iets geweldigs om naar uit te kijken.