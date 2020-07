Franse bekerfinale ontaardt in knokpartij na doodschop op Mbappé, die veld in tranen verlaat, PSG wint zuinig MXG

24 juli 2020

23u14 56 Voetbal 37 minuten ver in de Franse bekerfinale, de kaartenbalans: tien keer geel, één keer rood. PSG-Saint-Étienne is ontaard in een knokpartij na een smerige overtreding op Kylian Mbappé. Vlak voor het halfuur maaide Saint-Étienne-verdediger Loic Perrin een Mbappé op volle snelheid neer. De enkel van de Franse superster draaide lelijk weg. Hij verliet het veld in tranen.

UN ATTENTAT SUR MBAPPÉ. Rouge complètement mérité ! INCROYABLE ! Fin de match pour Mbappé... #PSGASSE pic.twitter.com/kREFsvRUtP Prince 🅘(@ PrinceduParc) link

Na nog geen vijf minuten kreeg Neymar het ook al stevig te verduren. Saint-Étienne zette meteen de toon. Harde tussenkomsten volgende elkaar op, tot Perrin het nodig achtte om Mbappé onder de graszoden te stoppen. De druppel voor de spelers van PSG. Scheidsrechter Delerue strooide met gele kaarten, vooral richting de PSG-bank. Na ingrijpen van de VAR kreeg dader Perrin nog rood. Het was nota bene zijn laatste wedstrijd voor Saint-Étienne.

Mbappé verliet het veld in tranen. Bezorgdheid heerste op de PSG-bank. Op 12 augustus speelt PSG zijn kwartfinale in de Champions League tegen Atalanta.

Zuinig

Voor de tackle op Mbappé had PSG zichzelf al op voorsprong gezet. Neymar trapte een schot van Mbappé in de rebound via de lat binnen. De Parijzenaars lieten nadien na om de score uit te diepen. Di Maria, Neymar en Icardi misten opgelegde kansen. Saint-Étienne bleef in de wedstrijd en claimde in de slotseconden - onterecht - nog een strafschop. Het bracht geen zoden aan de dijk. PSG pakt na de titel ook de beker in Frankrijk. Mbappé vierde mee... op krukken.