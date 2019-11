Frank Arnesen voorgesteld bij Feyenoord: “Bij Anderlecht geleerd dat ik geen sportdirecteur boven me wil” Redactie

27 november 2019

08u21

Bron: AD 0 Voetbal Frank Arnesen werd gisteren voorgesteld als de nieuwe technische baas bij Feyenoord. Hij begint pas half januari bij de Rotterdammers, maar de Deen is naar eigen zeggen reeds achter de schermen bezig. Ook kwam hij tijdens de persconferentie kort terug op zijn passage bij Anderlecht.

“Ik stap hier met open vizier in”, vertelde Frank Arnesen in de Kuip. “Ik verwacht loyaliteit. We gaan eerst bepalen welke weg we volgen, maar dan volgen we die weg ook.” Daar heeft hij rugdekking voor nodig van de directie en de raad van commissarissen. “Er is altijd zoiets als directieoverleg, maar ik ben hier wel de voetbalman”, klonk het bij de 63-jarige Deen. “Het zou gek zijn als ik met ideeën kom en anderen zouden tegen zijn. Ik ben een professional. Ik verwacht op dat vlak geen problemen.”

Daarnaast gaat Arnesen op zoek naar een trainer voor volgend seizoen (Dick Advocaat is momenteel de coach van Feyenoord, red.). De Deen vertelde het zeker niet uit te sluiten dat er vanaf de zomer een buitenlander voor de groep staat. En voor de critici die denken dat hij het allemaal mooi kan vertellen, maar dat het bij Anderlecht vorig seizoen ondanks alle plannen ook niet is gelukt, had hij ook nog een mededeling.

“Wat ik daar heb geleerd, is dat ik zeker geen sportdirecteur boven me wil hebben. Dat zal mij niet meer gebeuren, want dat werkt niet. Ik weet dat het niet makkelijk wordt, maar anders hadden ze mij ook niet gevraagd”, aldus Arnesen, die begin oktober aan de deur werd gezet als technisch directeur bij Anderlecht.

In z'n laatste maanden in Brussel werd de Deen zelfs helemaal aan de kant geschoven. “Op het eind van de zomermercato hebben ze me niet meer gebruikt”, luidde het vorige maand in de podcast FC Arnesen. “Er werden spelers gehaald, zoals Hendrik Van Crombrugge, waarvan ik niet eens wist dat ze zouden komen. Toen besefte ik eigenlijk al dat mijn dagen bij Anderlecht geteld waren.”