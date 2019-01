FootballTalk. Werkstraf voor ex-doelman AA Gent die zich misdraagt in trein - Müller mist duels met Liverpool door schorsing



Juan Gutierrez volgt landgenoot Nano op als T1 bij Roeselare

1B-club Roeselare heeft de Spanjaard Juan Gutierrez Moreno voorgesteld als haar nieuwe hoofdcoach. De 42-jarige Gutierrez volgt zijn landgenoot Nano op en tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen. Hij leidde vrijdagmorgen zijn eerste training, morgenavond (om 20u00) volgt al meteen zijn eerste thuiswedstrijd tegen Beerschot-Wilrijk. Roeselare staat momenteel vierde in de tweede periode van de Proximus League, en zesde in de algemene rangschikking.

Gutierrez is voor de West-Vlamingen de derde Spaanse coach dit seizoen. Roeselare begon het seizoen met Jordi Condom, die in november werd opgevolgd door zijn landgenoot Nano. Die verliet Schiervelde dinsdag om als assistent van Quique Sanchez Flores te tekenen bij het Chinese Shanghai Greenland Shenhua.

Juan Gutierrez, ook wel ‘Juanito’ genoemd, was als speler een grote naam in het Spaanse voetbal. De verdediger verdedigde succesvol de kleuren van onder meer Betis Sevilla (2001-2009) en Atlético Madrid (2009-2011). Met Betis won hij in 2005 de Copa del Rey, met Atlético Madrid in 2010 de Europa League. Juanito was ook 25 keer Spaans international. Hij werd met la Roja Europees kampioen in 2008 in Oostenrijk en Zwitserland en behoorde ook tot de selecties voor het EK in Portugal (2004) en het WK in Duitsland (2006). Als coach deed de Spanjaard ervaring op bij de jeugd van Betis en de Spaanse derdeklassers San Roque en Sanluqueno.

Australië herstelt zich van uitschuiver tegen Jordanië en klopt Palestina

Titelverdediger Australië heeft zijn tweede groepsduel op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten winnend afgesloten. De Aussies, met Genk-doelman Danny Vukovic op de bank, versloegen in Dubai Palestina met 3-0. Op de eerste speeldag had Australië nog verrassend met 1-0 in het zand gebeten tegen het Jordanië van Vital Borkelmans.

Goals van Maclaren (18.) en Mabil (20.) brachten de Australiërs vroeg in de eerste helft al op een dubbele voorsprong. Na de pauze controleerden de manschappen van bondscoach Graham Arnold (ex-FC Luik en Charleroi) de wedstrijd uit. Invaller Giannou (90.) legde in de slotfase de 3-0 eindstand vast.

In de andere wedstrijd in groep B won Jordanië gisteren met 2-0 van Syrië. Borkelmans en co zijn zo al verzekerd van de tweede ronde. Syrië, dat nog niet uitgeschakeld is, ontsloeg later die avond haar Duitse bondscoach Bernd Stange. Op de slotspeeldag, dinsdag, staan Australië en Syrië tegenover elkaar. Palestina treft het al gekwalificeerde Jordanië.

Later vandaag worden nog twee groepsduels in poule C afgewerkt. China treft de Filipijnen (om 14u30 Belgische tijd), Zuid-Korea ontmoet Kirgizië (om 17u00). China en Zuid-Korea wonnen op de eerste speeldag en zijn bij een zege eveneens zeker van plaatsing voor de achtste finales. De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Ex-doelman AA Gent veroordeeld tot werkstraf

Sergio Padt, doelman bij FC Groningen, is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. Padt, die van 2011 tot 2014 voor AA Gent uitkwam, zou zich onheus gedragen hebben tegenover een conducteur in de trein op zondag 23 september, enkele uren na de verloren thuiswedstrijd tegen AZ. De rechter acht het bewezen dat Padt beledigende en bedreigende taal heeft gebruikt, en dat hij één klap heeft uitgedeeld. De 28-jarige doelman verliet gisteren het trainingskamp van FC Groningen in Duitsland omdat hij zich in de rechtbank moest melden. Padt leverde zijn aanvoerdersband in na het incident in de trein. Hij raakte ook zijn plek in de selectie van Oranje kwijt. De ex-doelman van AA Gent fungeerde een tijdje als derde keeper bij Nederland.

Lovren moet eerste kwalificatieduel voor EK 2020 missen na spottende video

De UEFA heeft Dejan Lovren een schorsing van één speeldag opgelegd, nadat de Kroatische verdediger in november na afloop van de 3-2-zege in de Nations League tegen Spanje een video met beledigingen aan het Spaanse nationale team op Instagram had gepost. Lovren mist de eerste kwalificatiewedstrijd op weg naar het EK van 2020, thuis tegen Azerbeidzjan (21 maart).

De verdediger van Liverpool lachte met de Spanjaarden na de 3-2-zege in de Nations League en noemde hen “lafaards”. Lovren wees nadien op het Kroatisch embleem op zijn shirt en riep: “Enkel dit team is iets waard”. Kroatië verloor enkele dagen nadien echter van Engeland en degradeerde daardoor naar Divisie B. De UEFA verklaarde dat het gedrag van de Kroaat tegen de “normen en waarden van het voetbal indruist”. Lovren en Kroatië werden vorige zomer in Rusland nog vice-wereldkampioen.

Müller mist duels met Liverpool door schorsing

Bayern München kan in de achtste finales van de Champions League geen beroep doen op aanvaller Thomas Müller. De Duitser kreeg van de UEFA voor zijn karatetrap in de laatste groepswedstrijd van het kampioenenbal, bij Ajax (3-3), een schorsing van twee speeldagen opgelegd. Müller mist zo de dubbele confrontatie met Liverpool.

De 29-jarige Müller liet zich niet van zijn beste zijde zien in een duel met Nicoals Tagliafico en raakte de Argentijn met zijn studs vol op het achterhoofd. Als straf mist hij zowel de heenwedstrijd in Liverpool (19 februari) als de terugwedstrijd in München (13 maart). Bayern kreeg ook een boete van 8.000 euro, omdat fans tegen Ajax vuurwerk afstaken in het uitvak van de Johan Cruijff Arena.

De UEFA gaf ook Ajax-verdediger Maximilian Wöber een schorsing van twee duels na een zware overtreding op Leon Goretzka. De Oostenrijker mist zo de duels met Real Madrid in de achtste finales van het kampioenenbal. Ajax leek echter sowieso niet te kunnen rekenen op zijn linksachter. Wöber staat immers dichtbij een transfer naar Sevilla, hij verliet donderdag al het Amsterdamse trainingskamp in Florida om zijn transfer naar Andalusië af te ronden. Ajax kreeg bovenop de schorsing een boete van 20.000 euro, omdat supporters tegen Bayern voorwerpen op het veld gooiden.

Ook PSG en Rode Ster Belgrado kregen tot slot boetes van de UEFA. De Parijzenaars moeten 35.000 euro betalen voor incidenten na het onderlinge groepsduel in de Franse hoofdstad (6-1), op 3 oktober. Meteen na het laatste fluitsignaal kwam het buiten het stadion tot rellen en gooiden ruim 300 gemaskerde individuen vuurpijlen op de aanwezige politieagenten. De agenten gebruikten op hun beurt traangas om de supporters uiteen te drijven. PSG riskeerde de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Manchester United (6 maart) achter gesloten deuren te moeten afwerken, maar komt er dus vanaf met een boete. Ook Rode Ster Belgrado kreeg nog een boete van de UEFA. De Serviërs moeten 25.000 euro neertellen na "ongeoorloofde gezangen" van haar supporters.