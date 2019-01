FootballTalk. Voorzitter en algemeen directeur kondigen hun vertrek aan bij OGC Nice De voetbalredactie

12 januari 2019

Voorzitter en algemeen directeur OGC Nice stappen op

Jean-Pierre Rivère en Julien Fournier, respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van OGC Nice, hebben laten weten de club te verlaten. Hun vertrek komt er omwille van de spanningen met de Chinees-Amerikaanse investeerders van de club. "Het kan zijn dat we binnen tien dagen al vertrekken, eind mei zullen we ten laatste weg zijn", aldus Rivère.

Rivère kwam aan het hoofd van OGC Nice in juli 2011 na een investering van twaalf miljoen euro. In juni 2016 verkocht hij 31 procent van de aandelen aan de nieuwe aandeelhouders, en dat voor elf miljoen euro. Intussen bezitten Chien Lee, Alex Zheng, Mike Conway en Ellitto Hayes bijna 80 procent van de aandelen. Hun visie op de transfermarkt is volledig tegengesteld aan die van Rivère en algemeen directeur Julien Fournier. De tandem Rivère-Fournier wil elke gewonnen euro investeren in de structuur binnen de club of de aankoop van een (direct inzetbare) nieuwe speler. Het Chinees-Amerikaanse partnerschap wil eerder jonge talenten aantrekken in de hoop ze later met veel winst te kunnen doorverkopen. Dat model is volgens Rivère en Fournier ongeschikt gezien de huidige sportieve situatie binnen de club. Nice kent vooralsnog een matig seizoen in de Ligue 1. Onder leiding van coach Patrick Vieira staat de club tiende. Vanavond ontvangt Nice Bordeaux op de twintigste speeldag.