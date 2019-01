FootballTalk. Kompany kampt opnieuw met "enkele kleine blessures” - Heirman T2 bij Lokeren, keert ook Lemmens terug? - Boateng voorgesteld bij Barça Redactie

Kompany kampt opnieuw met “enkele kleine blessures”

Pep Guardiola heeft op zijn persconferentie, een dag voor de terugwedstrijd van Manchester City in de halve finales van de League Cup bij derdeklasser Burton (heen: 9-0), laten weten voorlopig niet te rekenen op Vincent Kompany. “Vincent sukkelt met enkele kleine kwaaltjes”, liet de coach van Manchester City weten.

“Vincent is niet fit. Hij heeft last van enkele kleine blessures. Hij komt wel weer terug, maar ik weet nog niet wanneer”, aldus Guardiola.

De 32-jarige Kompany speelde zijn laatste duel voor City op 3 januari in de topper tegen leider Liverpool (2-1). Hij werd toen twee minuten voor tijd met een lichte grimas naar de kant gehaald en haalde sindsdien niet meer het wedstrijdblad.

De 87-voudig Rode Duivel kende tot dusver een nagenoeg blessurevrij seizoen. Desondanks was hij lang niet altijd basisspeler in het sterrenensemble van Guardiola. Voorlopig zit hij dit seizoen aan veertien officiële duels, waarvan negen in de Premier League.

Boateng voorgesteld bij Barça: “Zou zelfs te voet naar hier gekomen zijn”

Kevin-Prince Boateng werd eerder vandaag in Camp Nou voorgesteld aan pers en publiek. “Eerst en vooral wil ik Barcelona bedanken voor deze kans”, opende de aanwinst van FC Barcelona zijn speech. “Ik ben heel erg blij, ik kan het amper geloven. Het is een hele eer en ik wil nu vooral genieten en hier alles winnen. Gisteren was ik toch nog wat triest omdat ik mijn vrienden bij Sassuolo moest achterlaten, maar dit is een grote kans die ik niet kon weigeren. Ik zou zelfs te voet naar Barcelona zijn gereisd. Wanneer ik het hoorde praatte ik met mijn makelaar, maar dit is een droom. En wanneer de transfer rond was, werd die droom werkelijkheid.”

“Ik weet dat ik niet kom om titularis te zijn. Ik kom om te helpen wanneer dat kan. Messi en Suárez? Het is een hele eer om met hen te mogen samen spelen. De ene is de beste voetballer ter wereld en de andere is één van de beste spitsen ter wereld. Ik zag ze al bezig en met hen mogen samen spelen is een groot geschenk. Ik ben nu 32 en mijn geliefkoosde rol is die van de ‘9’, maar het is belangrijk om in je ploeg spelers te hebben die op verschillende plaatsen uit de voeten kunnen. Ik ben er zo één, maar ik voel me best als 9. Dit is een examen, ik wil hier goed spelen en hier nadien nog vele jaren blijven. Mijn passage bij Las Palmas zal me alleen helpen om hier te slagen. Spanje is een beetje mijn thuis en ik heb hier al ervaring op het hoogste niveau.”

Heirman T2 bij Lokeren, keert ook Lemmens terug?

De kop is eraf. Glen De Boeck leidde gistermiddag zijn eerste training als coach van Sporting Lokeren. Hij deed dat zonder T2, maar daar kwam vandaag verandering in. Oude bekende Freddy Heirman (70) keerde immers terug naar Daknam. De ex-T2 van de Rode Duivels was al meermaals hulptrainer bij Lokeren. De Boeck en Heirman zijn oude bekenden: in 2010 werkten ze samen bij G. Beerschot. Heirman, die tot voor kort scoutingswerk deed voor Waasland-Beveren, tekent een contract voor vijf maanden.

Naast Heirman is de kans reëel dat ook Erwin Lemmens terugkeert naar Lokeren. Opvallend, want de keeperstrainer van de nationale ploeg nam er pas een maand geleden ontslag. Lemmens voelde zich meer en meer buitengesloten door Sollied en Vidarsson, maar nu beiden weg zijn hangt een terugkeer in de lucht. Lemmens zal echter niét de doelmannen trainen, wel achter de schermen De Boeck bijstaan bij het leren kennen en doorlichten van de kleedkamer, dit om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.

Seizoen voorbij voor Bellerin

Voor Arsenal-rechtsback Hector Bellerin is het seizoen voorbij. De 23-jarige Spanjaard heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (2-0) een kruisband in zijn linkerknie gescheurd. Arsenal meldt dat Bellerin een operatie ondergaat en zes tot negen maanden is uitgeschakeld. De onfortuinlijke verdediger was net hersteld van een kuitblessure, die hem een maand aan de kant hield. Hij maakte tegen Chelsea weer zijn eerste speelminuten. Arsenal zal vermoedelijk niet de transfermarkt opgaan voor een vervanger voor Bellerin. Volgens coach Unai Emery beschikt zijn selectie over voldoende spelers die op de rechtsbackpositie kunnen spelen.