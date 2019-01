FootballTalk. Jordan Lukaku helpt Lazio met assist aan kwartfinale beker, supporters misdragen zich - Sevilla verliest Nolito door beenbreuk De voetbalredactie

12 januari 2019

Jordan Lukaku helpt Lazio met assist aan kwartfinale beker, supporters misdragen zich

Lazio Rome heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia na een 4-1-zege tegen derdeklasser Novara Calcio. Jordan Lukaku was goed voor een assist. De aanhang van Lazio liet zich van zijn slechtste kant zien door racistische en antisemitische spreekkoren.

Luis Alberto opende na twaalf minuten de score voor Lazio. Ciro Immobile (20, 35.) breidde nadien de voorsprong met twee doelpunten uit tot 3-0, bij het derde doelpunt kwam de assist van Lukaku. Op slag van rust zorgde Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk, 45+3.) voor de 4-0. Umberto Eusepi (49.) kon na de pauze nog de eer redden voor de bezoekers. Na 62 minuten kreeg Lukaku rust, Silvio Proto kwam niet van de bank.

Verschillende Italiaanse media berichtten na afloop van de wedstrijd over racistische en antisemitische liederen van de Lazio-supporters. Die waren gericht aan aartsrivaal AS Roma en klonken onder meer als “Geel, rood en joods” of nog “Het Roma dat op Afrika lijkt”. Ook de ordetroepen kregen er verbaal van langs, na incidenten op dinsdag waarbij Lazio-supporters slaags geraakten met de politie. Acht agenten raakten daarbij gewond.

Irak pakt ticket voor achtste finales van Asian Cup

Na Iran heeft Irak zich in groep D van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten verzekerd van een ticket voor de achtste finales. De Irakezen versloegen Jemen met 3-0.

Eerder op de dag won Iran met 2-0 van Vietnam. Iran en Irak zijn zeker van een plaats bij de eerste twee in groep D. Woensdag spelen ze tegen elkaar, met als inzet de groepszege. De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Sevilla verliest Nolito door kuitbeenbreuk

Sevilla moet Nolito drie maanden missen. De aanvaller heeft een kuitbeen gebroken op training, zo meldt de Spaanse eersteklasser. De 32-jarige Nolito maakte donderdag met een doelpunt en twee assists nog indruk tijdens een bekerduel tegen Athletic Bilbao. Wellicht zal trainer Pablo Machin de van FC Barcelona overgekomen Munir El Haddadi nu sneller dan voorzien in zijn elftal moeten integreren. Sevilla staat derde in de Primera Division, met een achterstand van zeven punten op koploper Barça.

Iran en Pouraliganji (Eupen) plaatsen zich voor de tweede ronde Asian Cup

Iran heeft vandaag haar tweede zege in evenveel duels geboekt tijdens de groepsfase van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. Iran versloeg in Abu Dhabi Vietnam met 2-0 en is zo zeker van haar ticket voor de achtste finales. Bij de Iranezen stond Morteza Pouraliganji (Eupen) de hele wedstrijd op het veld. Sterspeler Azmoun (38. en 69.) zorgde voor beide doelpunten voor het team van de Portugese bondscoach Carlos Queiroz.

Eerder wonnen de Iranezen op de eerste speeldag al met 5-0 van Jemen. Op de slotspeeldag staat de derby tegen Irak op het programma. Later zaterdag (om 14u30 Belgische tijd) treffen Jemen en Irak elkaar nog voor hun tweede wedstrijd. Iran (6 ptn) gaat voorlopig alleen aan de leiding in groep D, voor Irak (3), Vietnam (0) en Jemen (0). Vanavond (om 17u00 Belgische tijd) nemen in groep E Libanon en Saoedi-Arabië het nog tegen elkaar op.

De eerste twee teams van elk van de zes poules plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Voorzitter en algemeen directeur OGC Nice stappen op

Jean-Pierre Rivère en Julien Fournier, respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van OGC Nice, hebben laten weten de club te verlaten. Hun vertrek komt er omwille van de spanningen met de Chinees-Amerikaanse investeerders van de club. "Het kan zijn dat we binnen tien dagen al vertrekken, eind mei zullen we ten laatste weg zijn", aldus Rivère.

Rivère kwam aan het hoofd van OGC Nice in juli 2011 na een investering van twaalf miljoen euro. In juni 2016 verkocht hij 31 procent van de aandelen aan de nieuwe aandeelhouders, en dat voor elf miljoen euro. Intussen bezitten Chien Lee, Alex Zheng, Mike Conway en Ellitto Hayes bijna 80 procent van de aandelen. Hun visie op de transfermarkt is volledig tegengesteld aan die van Rivère en algemeen directeur Julien Fournier. De tandem Rivère-Fournier wil elke gewonnen euro investeren in de structuur binnen de club of de aankoop van een (direct inzetbare) nieuwe speler. Het Chinees-Amerikaanse partnerschap wil eerder jonge talenten aantrekken in de hoop ze later met veel winst te kunnen doorverkopen. Dat model is volgens Rivère en Fournier ongeschikt gezien de huidige sportieve situatie binnen de club. Nice kent vooralsnog een matig seizoen in de Ligue 1. Onder leiding van coach Patrick Vieira staat de club tiende. Vanavond ontvangt Nice Bordeaux op de twintigste speeldag.